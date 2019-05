As principais notícias do dia 09/05/2019

MEIO AMBIENTE

UE esgota recursos naturais cada vez mais rápido

Europeus utilizam até 20% da biocapacidade da Terra, apesar de serem apenas 7% da população mundial. O bloco gasta duas vezes mais recursos que seus ecossistemas conseguem repor. Leia mais

Coluna Realpolitik: É a floresta, estúpido!

O Brasil está perdendo capital político com as medidas do governo Bolsonaro sobre o meio ambiente. É a única área na qual o país era visto como 'soft power' global, escreve Thomas Milz. Leia mais

BRASIL

Temer se entrega à Polícia Federal para voltar à prisão

Após tribunal revogar habeas corpus, ex-presidente, que já havia sido preso em março, se apresenta a autoridades. Ele é alvo de investigação por suspeita de receber propina de construtora para campanha do MDB. Leia mais

Guinada na política de drogas avança no Congresso

Criticado por especialistas por focar tratamento baseado em abstinência e não diferenciar traficantes de usuários, projeto que pode transformar em lei diretrizes do governo Bolsonaro é aprovado em comissões do Senado. Leia mais

MUNDO

UE e EUA condenam prisão de aliado de Guaidó

Vice-presidente da Assembleia Nacional venezuelana, aliado do autoproclamado presidente interino do país, é acusado de participar na tentativa de levante militar contra o governo de Nicolás Maduro. Leia mais

UE rejeita ultimato do Irã e lamenta sanções de Trump

Países europeus afirmam que pretendem manter relações comerciais com Irã apesar das medidas punitivas adotadas por Washington, mas que não aceitam intimidações por parte do governo iraniano. Leia mais

CULTURA

Filme alemão mostra infância num mundo de extrema direita

Documentário retrata vida de ex-ativista de ultradireita educada conforme ideais nazistas. Obra reflete sobre as consequências da aplicação de conceitos ultranacionalistas na formação de crianças e adolescentes. Leia mais

