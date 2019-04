As principais notícias do dia 09/04/2019

Os mais belos parques nacionais da Europa

Etna: o monstro sob a montanha

Na mitologia grega, Tifão, pai de todos os monstros, batalhou com Zeus até ser aprisionado sob o Monte Etna. A lava que borbulha no vulcão mais ativo da Europa faz crer que Tifão ainda espera para realizar sua vingança. Mas os vulcões também proporcionam solos férteis, o que faz com que o Parque Nacional do Etna tenha algumas das paisagens mais exuberantes da Sicília.