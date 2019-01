As principais notícias do dia 09/01/2019

BRASIL

Ranking da "Economist" vê Brasil como democracia imperfeita

Eleição de Bolsonaro mostra que populismo não está morto na América Latina, escreve publicação britânica. Brasil é 50º entre 167 países em Índice de Democracia. Leia mais

Brasil deixa pacto de migração da ONU

Bolsonaro justifica medida afirmando que "Brasil é soberano" para decidir sobre migrantes. Assinado por mais de 160 países, acordo não é vinculativo, ou seja, não prevê punições para os signatários que não o cumprirem. Leia mais

Coluna Cartas do Rio: Os muitos Brasis de muitas verdades

Bolsonaro diz que os índios deveriam viver no "Brasil de verdade". É uma imagem limitada e autoritária de um país cuja quintessência é a pluralidade, escreve o colunista Philipp Lichterbeck. Leia mais

Coluna Caros Brasileiros: A quimera de um passado melhor

Bolsonaro parece cultivar uma nostalgia retrógrada, prometendo a volta a um passado supostamente melhor. Mas será que esse passado existia mesmo?, questiona a colunista Astrid Prange. Leia mais

MUNDO

Trump defende muro como solução para crise

Em discurso à nação, presidente volta a pedir recursos para construção da barreira na fronteira com o México e responsabiliza democratas por paralisação da máquina estatal, que já é a segunda mais longa da história. Leia mais

Opinião: Maduro não tem mais legitimidade alguma

Até agora, o político venezuelano ao menos governou como presidente eleito. Com o início de seu segundo mandato, cai o último disfarce democrático do regime, opina Uta Thofern, chefe do departamento América Latina da DW. Leia mais

Alemanha devolve quadro roubado pelos nazistas

Obra roubada do político judeu e líder da resistência francesa Georges Mandel é entregue aos herdeiros legítimos. Leia mais

MEIO AMBIENTE

Alemanha registra recorde de energia renovável

Pela primeira vez, mais de 40% da energia gerada no país veio de fontes como a eólica e a solar. Mas recorde se deve também a fatores acidentais, e governo ainda está distante de metas climáticas. Leia mais

______________

Assistir ao vídeo 02:09 Ao vivo agora 02:09 min Compartilhar Trump apela por aprovação de verba para muro na fronteira Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3BFjV Com orçamento travado, Trump apela na TV por aprovação de verba para muro na fronteira

As mais impressionantes bibliotecas alemãs Biblioteca Municipal de Stuttgart Projetada para ser um centro de produção cultural, a Biblioteca Municipal de Stuttgart foi construída em 2011, como um cubo de nove andares. As paredes externas são de tijolos de vidro levemente acinzentados. No interior, ela é totalmente branca. Os livros que revestem os cinco andares do luminoso vão interno são os únicos arroubos de cor. À noite, a biblioteca é iluminada em diferentes cores.

As mais impressionantes bibliotecas alemãs Biblioteca Anna Amalia A Biblioteca Anna Amalia é uma pequena joia em Weimar que abriga livros, mapas, partituras e registros ancestrais. O seu nome é uma homenagem à duquesa, que fez com que os livros da corte fossem transferidos para o edifício rococó em 1766. Um incêndio em 2004 destruiu parte da preciosa coleção. O prédio considerado Patrimônio da Humanidade pela Unesco foi reaberto após três anos de restauração.

As mais impressionantes bibliotecas alemãs Biblioteca Augusta A Biblioteca Duque Augusto em Wolfenbüttel é uma das mais antigas do mundo entre as que chegaram aos dias atuais sem perdas em suas famosas coleções. Ela foi transformada numa das maiores bibliotecas europeias de sua época pelo duque Augusto (1579-1666), um ávido colecionador de livros. Ainda hoje, os acadêmicos continuam a recorrer à instituição por sua riqueza em literatura medieval.

As mais impressionantes bibliotecas alemãs Biblioteca Foster Devido à sua forma craniana, esta instituição berlinense foi apelidada de "o cérebro". Ela abriga as bibliotecas dos Departamentos de Filosofia e Humanidades da Universidade Livre de Berlim e logo se tornou um marco arquitetônico. Inaugurada em 2005, ela foi projetada pelo arquiteto britânico de renome internacional Norman Foster.

As mais impressionantes bibliotecas alemãs Biblioteca de Ciências de Oberlausitz Localizada em Görlitz, junto à fronteira com a Polônia, a Biblioteca de Ciências de Oberlausitz remonta a 1806. Simples, mas convidativa, trata-se de um dos mais impressionantes exemplos classicistas de prédios de biblioteca. Mais de 140 mil livros documentam a história, cultura, natureza e sociedade da região que vai de Dresden, no Oeste, até Wroclaw, no Leste.

As mais impressionantes bibliotecas alemãs Centro Jacob e Wilhelm Grimm O espetacular Centro Grimm é parte da Universidade Humboldt de Berlim. Construído em 2009, ele abriga uma biblioteca e os serviços de informática e mídia da universidade. A sala de leitura (foto) se localiza no centro do edifício. Por sua dimensão e sua concepção espacial quase cênica, ela proporciona "a sensação de ler a céu aberto", diz o arquiteto Max Dudler.

As mais impressionantes bibliotecas alemãs Biblioteca Estadual da Baviera As coleções iniciadas em meados do século 16 cresceram para mais de 10 milhões de volumes na Biblioteca Estadual da Baviera em Munique, antes conhecida como Biblioteca Regia Monacensis (Biblioteca Real de Munique). Entre 1832 e 1843, o acervo foi transferido para o prédio atual, que foi completamente destruído na Segunda Guerra. A biblioteca levou anos para ser reconstruída.

As mais impressionantes bibliotecas alemãs Sala de leitura Kolumba A sala de leitura do Museu Kolumba, em Colônia, é uma joia por si mesmo. Trata-se de um espaço para contemplação, com paredes revestidas de madeira rajada e uma vista deslumbrante para a metrópole renana a partir de suas altas janelas. Os livros? Catálogos de exposição, publicações individuais e uma coleção variável de romances, livros de arte e infantis, selecionados pela equipe do museu. Autoria: Dagmar Breitenbach (ca)



______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| WhatsApp | App | Instagram | Newsletter