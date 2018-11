As principais notícias do dia 08/11/18

BRASIL

A imprensa ameaçada na era Bolsonaro

Restrição de acesso de repórteres ao plenário da Câmara, anúncio de corte de verbas estatais para veículos jornalísticos e ataques à "Folha de S. Paulo" prenunciam relação tumultuada entre presidente e imprensa. Leia mais

Comissão Interamericana de Direitos Humanos buscará diálogo com Bolsonaro

Delegação do órgão da OEA planeja apresentar à equipe de transição do presidente eleito parecer sobre atual visita ao Brasil, reforçando importância dos direitos humanos e do fortalecimento das instituições democráticas. Leia mais

Brasil fica em último lugar em ranking sobre prestígio do professor

Análise de 35 países aponta que desempenho dos alunos está ligado à valorização e à remuneração dos docentes. Leia mais

MUNDO

Casa Branca retira credencial de jornalista da CNN após discussão com Trump

Presidente chama correspondente Jim Acosta de "pessoa terrível" por ter se recusado a entregar microfone a estagiária durante entrevista coletiva. Leia mais

Opinião: Trump desafia Congresso ao afastar Sessions

Menos de 24 horas após Partido Democrata recuperar maioria na Câmara, presidente força procurador-geral a renunciar ao cargo. Medida ousada desafia tanto democratas quanto republicanos a reagir, opina Michael Knigge. Leia mais

Trudeau pede perdão por Canadá ter se recusado a acolher judeus

Primeiro-ministro se desculpa por país não ter permitido desembarque de mais de 900 judeus alemães que fugiam do nazismo em 1939, pouco antes da Segunda Guerra. Leia mais

Há cem anos, Bruxelas vivia incerteza sobre fim da guerra

Situação ao fim da Primeira Guerra Mundial era caótica, e rebeldes alemães chegaram a ocupar de fato o poder. Leia mais

CIÊNCIA

Arte figurativa mais antiga do mundo é descoberta em Bornéu

Pesquisadores afirmam que desenho feito numa caverna na parte indonésia da ilha de Bornéu tem pelo menos 40 mil anos. Leia mais

