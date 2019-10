As principais notícias do dia 08/10/2019

MUNDO

Brasil e mais seis países culpam Venezuela por crise no Equador

Nota divulgada pelo Itamaraty acusa regime de Maduro de "estender as diretrizes de seu governo nefasto aos países democráticos da região”. O Equador vem sendo sacudido por protestos nos últimos seis dias. Leia mais

Onda de protestos no Equador se transforma em tsunami

Acirramento da tensão social teve origem na eliminação dos subsídios aos combustíveis. Em várias cidades, polícia e manifestantes protagonizam confrontos violentos. Presidente culpa antecessor. Leia mais

Merkel teria dito a Johnson que acordo para Brexit é improvável

Segundo fonte anônima de Londres, chanceler federal alemã exigiu "condições inaceitáveis" do premiê, tornando pacto "virtualmente impossível". Conselho Europeu condena "jogo de culpa" britânico. Leia mais

Retirada americana da Síria deve aumentar pressão migratória

Ao retirar suas tropas do norte da Síria, EUA abandonam aliados curdos da milícia YPG, e Turquia ameaça uma ofensiva. Além de mais violência, há temores na UE de um ressurgimento do "Estado Islâmico" e mais refugiados. Leia mais

EUA sancionam 28 entidades chinesas por abuso contra minorias

Departamento de Comércio inclui empresas de tecnologia e agências governamentais em "lista negra" de exportações. Washington denuncia violação de direitos humanos de uigures e outros grupos muçulmanos em Xinjiang. Leia mais

Ministra francesa reitera que seu país não vai assinar acordo com Mercosul

"Não podemos assinar um tratado comercial com um país que não respeita a Floresta Amazônica”, diz Elisabeth Borne, responsável pela pasta do Meio Ambiente, sinalizando que a tensão com o Brasil não arrefeceu. Leia mais

Opinião: Curdos saem mais uma vez perdendo

Com a retirada do norte da Síria, EUA traem seu mais fiel aliado na luta contra "Estado Islâmico". E a subsequente ocupação pelas forças turcas certamente não fará o mundo mais seguro, opina Matthias von Hein.Leia mais

ALEMANHA

Homem rouba caminhão e avança contra veículos na Alemanha

Autoridades investigam motivações do incidente que deixou oito feridos em Limburg, no oeste alemão. Suspeito é um sírio de 32 anos com histórico de crimes violentos, mas sem ligação com extremistas, afirma a imprensa. Leia mais

CIÊNCIA

Nobel de Física para pesquisas que ampliaram a compreensão do universo

Metade do prêmio de 9 milhões de coroas suecas irá para James Peebles, que ajudou a explicar a evolução do cosmos, e a outra metade será dividida entre Michel Mayor e Didier Queloz, pela 1ª descoberta de um exoplaneta. Leia mais

ESPORTE

Coluna Halbzeit: A Bundesliga embolou geral

A 57ª temporada promete ser uma montanha russa de fortes emoções. O campeonato começou embolado como nunca se viu nos últimos 20 anos. Clubes cansados de seu papel de coadjuvantes pretendem agora se tornar protagonistas. Leia mais

As companhias aéreas mais antigas ainda em operação #10: LOT, da Polônia A LOT foi criada em 29 de dezembro de 1928 pelo governo polonês, assumindo as aéreas existentes Aerolot (fundada em 1922) e Aero (1925). A era do jato foi introduzida na Polônia em 1968, quando o primeiro dos cinco Tupolev Tu-134 adquiridos pela LOT pousou em Varsóvia. Com uma frota com cerca de 70 aeronaves, entre elas o Boeing 787 Dreamliner (foto), a empresa voa para mais de 110 destinos.

As companhias aéreas mais antigas ainda em operação #9: Iberia, da Espanha A empresa foi fundada em 28 de junho de 1927. Sua primeira rota nacional foi de Madrid para Barcelona (1927); a internacional, para Lisboa (1939); e a intercontinental, para Buenos Aires (1946). Em 2011, a empresa fez uma fusão com a British Airways para formar a International Airlines Group (IAG). No entanto, cada empresa opera ainda com seu próprio nome. No Brasil, ela voa para São Paulo e Rio.

As companhias aéreas mais antigas ainda em operação #8: Air Serbia, da Sérvia Fundada em 17 de junho de 1927, a Aeroput começou a voar regularmente entre Belgrado e Zagreb em 1928. A 2ª Guerra interrompeu as operações e, em 1947, a tradição da Aeroput foi continuada pela Aerolíneas Iuguslavas (JAT). Em 2013, a Etihad comprou 49% da empresa junto ao governo sérvio e a rebatizou de Air Serbia. Ela voa para 61 cidades com 19 aeronaves, entre jatos da Airbus e turboélices ATR.

As companhias aéreas mais antigas ainda em operação #7: Delta Airlines, dos EUA Com o nome de Huff Daland Dusters, a aérea começou como uma empresa de pulverização de lavouras em 30 de maio de 1924. Somente em 1928 ela adotou o nome Delta e se tornou uma das maiores do mundo em número de passageiros ao comprar a Pan Am, em 1991, e fazer uma fusão com a Northwest Airlines, em 2008. Com mais de 300 destinos em ao menos 50 países, no Brasil ela voa para São Paulo e Rio.

As companhias aéreas mais antigas ainda em operação #6: Finnair, da Finlândia A empresa foi fundada com o nome de Aero em 1º de novembro de 1923. Seu voo comercial inaugural levou 162 kg de correio de Helsinque para Talín. Durante seu primeiro ano, a Aero transportou 269 passageiros. Ela oferece as ligações aéreas mais curtas entre Europa e Ásia devido à localização geográfica da Finlândia. São 19 destinos na Ásia, oito na América do Norte e mais de cem na Europa.

As companhias aéreas mais antigas ainda em operação #5: Czech Airlines, da República Tcheca A empresa foi fundada em 6 de outubro de 1923 pelo governo da antiga Tchecoslováquia. Seu primeiro voo foi na rota entre Praga e Bratislava, 23 dias depois de sua fundação. As operações foram interrompidas durante a 2ª Guerra, e a companhia foi mais tarde reintegrada pelo governo comunista pós-guerra. Atualmente ela voa para mais de 30 destinos na Europa, Oriente Médio e Ásia.

As companhias aéreas mais antigas ainda em operação #4: Aeroflot, da Rússia A Aeroflot foi fundada em 17 de março de 1923 e seguiu a tendência, após a 1ª Guerra, de usar a aviação para fins pacíficos ao transportar passageiros, correio e carga, operando aviões de guerra reequipados. Em 1956, ela introduziu o Tupolev Tu-104, o primeiro avião civil a jato da Rússia. De seu hub no terminal Sheremetyevo, em Moscou, ela operou 159 rotas em 54 países no verão europeu de 2019.

As companhias aéreas mais antigas ainda em operação #3: Qantas, da Austrália Em novembro de 1920, os veteranos da 1ª Guerra Paul McGinness e Hudson Fysh conceberam um serviço aéreo que ligasse a Austrália ao mundo. O primeiro serviço regular, entre Charleville e Cloncurry, começou em 1922. Em 1947, o governo comprou a companhia e a transformou na aérea de bandeira nacional. Na década de 1990, ela foi reprivatizada e voa atualmente para mais de 80 cidades em 20 países.

As companhias aéreas mais antigas ainda em operação #2: Avianca, da Colômbia A empresa foi fundada em 5 de dezembro de 1919 por imigrantes alemães e com o nome de SCADTA. Em 1920, a companhia mais antiga das Américas fez seu primeiro voo entre as cidades colombianas de Barranquilla e Puerto Berrío. Em 1972, ela se tornou a primeira companhia latino-americana a operar um Boeing 747. A Avianca possui 189 aeronaves e voa para 108 destinos em 26 países, inclusive o Brasil.

As companhias aéreas mais antigas ainda em operação #1: KLM, da Holanda A KLM foi fundada em 7 de outubro de 1919 e é a companhia mais antiga do mundo que ainda opera sob seu nome original. Seu primeiro voo, porém, foi realizado em 1920, entre Londres e Amsterdã. Em 1946, ela se tornou a primeira a ligar a Europa continental aos EUA. Em 2004, se juntou com a Air France para formar um dos maiores grupos europeus. No Brasil, voa para São Paulo, Rio e Fortaleza. Autoria: Fernando Caulyt



