As principais notícias do dia 08/09/2020

Robert Capa no verão berlinense de 1945

Soldados em momento de descontração

Na qualidade de fotógrafo de imprensa, o húngaro Capa acompanhou as tropas americanas em combates no Norte da África, na Itália, na Normandia e em outras partes da França. E também em Berlim, onde ele conseguiu penetrar no círculo das tropas aliadas das quatro potências vitoriosas - como aqui no salão Femina, no distrito de Schöneberg.