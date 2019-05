As principais notícias do dia 08/05/2019

BRASIL

Decreto de Bolsonaro facilita porte de armas para 20 categorias

Caminhoneiros, políticos, advogados e até jornalistas vão poder requerer permissão para andar armados nas ruas. Texto também facilita prática de tiro esportivo por menores de idade e importação de armas de fogo. Leia mais

Violência obstétrica: realidade que o governo quer ocultar

Ministério da Saúde quer abolir o termo, consagrado na literatura científica, de políticas públicas e normas. Pesquisa aponta que um quarto das mães brasileiras sofreu violência física ou psicológica durante o parto. Leia mais

O Brasil na imprensa alemã (08/05)

Medidas do governo Bolsonaro em relação à posse de armas e às mudanças climáticas são destacadas pela imprensa alemã na sua cobertura sobre o Brasil, assim como a visita do ministro alemão do Exterior ao país. Leia mais

Coluna Caros Brasileiros: A luta contra muros mentais

Muitos dizem que uma estrangeira não pode criticar o Brasil, que não tem como avaliar os momentos difíceis que o país está passando. Por quê? Para manter velhas narrativas? Isso me lembra os tempos do Muro de Berlim. Leia mais

MUNDO

Irã deixa partes do acordo nuclear e dá ultimato

Presidente Rohani anuncia que país vai deixar de cumprir partes do que foi acertado em 2015 e dá aos demais signatários prazo de dois meses para salvar acordo. Do contrário, retomará enriquecimento de urânio. Leia mais

Opinião: Crise com Irã torna o mundo mais perigoso

Há um ano, os EUA saíram do acordo nuclear com Teerã. E a Europa ainda não conseguiu lidar com isso. Os linha-dura ganham força no Irã, enquanto as tensões no Golfo crescem, opina o jornalista da DW Matthias von Hein. Leia mais

MEIO AMBIENTE

Ex-ministros atacam política ambiental de Bolsonaro

Oito ex-titulares do Meio Ambiente afirmam que governo atual está comprometendo a imagem do Brasil e colocando em risco o desenvolvimento do país. "A governança socioambiental está sendo desmontada", afirmam. Leia mais

Ministério do Meio Ambiente quase zera verba para o clima

Política de combate às mudanças climáticas teve 95% de seus recursos bloqueados. Dos R$ 11,8 milhões antes previstos para o programa, que tem como um de seus objetivos reduzir emissões, restaram menos de R$ 600 mil. Leia mais

ALEMANHA

Alemanha anuncia 160 bilhões de euros para universidades e pesquisa

Valor significa aumento médio anual de 2 bilhões de euros nos investimentos em ensino superior e centros de pesquisa durante o período de 2021 a 2030. "Estamos garantindo a prosperidade de nosso país", diz ministra. Leia mais

"Pedras de tropeço": o esforço incansável para lembrar vítimas do nazismo

Mais de 20 anos depois de a primeira "stolperstein" ser instalada, placas espalhadas pela Europa já homenageiam mais de 70 mil mortos. "Uma pessoa só é esquecida quando seu nome é esquecido", diz criador do projeto. Leia mais

SAÚDE

Ásia impulsiona consumo mundial de álcool

Em média se bebe 10% mais álcool hoje do que em 1990 em todo o mundo, mas tendências regionais são bem diferentes. Na Europa, ritmo é de queda, e na China, Índia e Brasil, de alta. Leia mais

_________________

_________________