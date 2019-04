As principais notícias do dia 08/04/2019

BRASIL

Bolsonaro demite ministro em meio à crise na educação

Sob pressão, presidente afasta Ricardo Vélez Rodríguez da chefia da pasta, após três meses de uma gestão marcada por polêmicas e paralisia. Substituto é o economista Abraham Weintraub. Leia mais

O desmonte da ciência brasileira

Anos de cortes no Ministério da Ciência e Tecnologia atingem em cheio pesquisas em todas as áreas e já afetam parcerias com agências europeias. Governo Bolsonaro acelera processo com redução drástica no orçamento. Leia mais

Em alerta devido a barragem, cidade convive com pânico

Em Barão de Cocais, em Minas Gerais, o risco de um desastre similar ao de Brumadinho é iminente. Moradores dizem que é como viver ao pé de um vulcão prestes a entrar em erupção - sem que se saiba ao certo por onde fugir. Leia mais

MUNDO

Ultranacionalistas podem ser decisivos na eleição em Israel

Partidos nanicos de extrema direita poderão ser fundamentais para definir formação do novo governo. Likud, de Netanyahu, lidera pesquisas ao lado de legenda de centro. Mas, quem ganhar, não governará sozinho. Leia mais

Opinião: Com ou sem Netanyahu, pouco deve mudar em Israel

Premiê Benjamin Netanyahu e rival Benny Gantz protagonizam disputa acirrada nas urnas. Seja quem for o vencedor, uma mudança fundamental na política do país do Oriente Médio não deve acontecer, opina Peter Philipp. Leia mais

EUA classificam Guarda Revolucionária do Irã como grupo terrorista

Pela primeira vez, governo americano designa força militar de outro país como organização terrorista estrangeira. Críticos alertam para represálias do Irã e de seus aliados contra tropas e instalações dos Estados Unidos. Leia mais

Mais uma baixa no gabinete de Trump

Kirstjen Nielsen, secretária de Segurança Interna dos EUA, renuncia em meio a frustrações com a situação na fronteira do país com o México. Ela esteve à frente de algumas das políticas mais controversas do atual governo. Leia mais

HISTÓRIA

Coluna Checkpoint Berlim: O que restou da ponte aérea de Berlim

Há 70 anos, aviões cortavam o céu da cidade levando mantimentos para abastecer o lado ocidental, que havia sido isolado pelos soviéticos. O aeroporto Tempelhof virou um símbolo deste período. Leia mais

_____________

Barão de Cocais em alerta permanente À espera de um sinal Carros especiais equipados com alto-falante ficam 24 horas por dia estacionados em pontos estratégicos de Barão de Cocais. Os motoristas se revezam em turno de oito horas e mantêm comunicação com a central de comando, que monitora a barragem de rejeitos Sul Superior da mina do Gongo Soco, pertencente à Vale. Em caso de rompimento, eles circularão pela cidade anunciando a tragédia.

Barão de Cocais em alerta permanente Perigo à vista Na parte central de Barão de Cocais, áreas que podem ser atingidas pela onda de rejeitos, em caso de rompimento, estão recebendo uma pintura cor de laranja. A sugestão de sinalização foi feita pela Defesa Civil e o trabalho está sendo pago pela Vale. Placas indicando rota de fuga e pontos de encontro também se espalham pela cidade.

Barão de Cocais em alerta permanente Estrada interrompida Pontos de bloqueio impedem o acesso de veículos e pedestres à chamada Zona de Autossalvamento, em que, em caso de rompimento, a responsabilidade de resgate é da Vale. A via até a comunidade de Socorro (foto) está fechada desde 8 de fevereiro, quando o alarme para moradores evacuarem a área soou de madrugada pela primeira vez.

Barão de Cocais em alerta permanente 300 anos de história A vila do Socorro, fundada há três séculos, está a 1800 metros de distância da barragem Sul Superior da Vale. O local seria arrasado em seis minutos depois de um rompimento, segundo estimativas. A igreja Nossa Senhora Mãe Augusta do Socorro, construída em 1738, foi tombada como patrimônio cultural em 1997. Objetos e imagens sagrados foram retirados depois que o nível de alerta subiu.

Barão de Cocais em alerta permanente Do campo para um quarto de hotel Até agora, 454 moradores da Zona de Autossalvamento tiveram que deixar suas casas em Barão de Cocais. Além da vila do Socorro, casas em Tabuleiro e Piteiras também foram evacuadas. Adão (foto), que plantava e tinha criação, vive num quarto de hotel com a mãe e o padrasto, sem saber se um dia poderá voltar para a antiga residência.

Barão de Cocais em alerta permanente Dentro da área de inundação Em caso de rompimento da barragem de rejeitos da Vale em Barão de Cocais, a inundação pode afetar o centro da cidade. Essa região é chamada de Zona de Segurança Secundária, onde Maxwell Andrade (foto) mora juntamente com outras 6 mil pessoas. Ele mobiliza os vizinhos e cobra informações precisas da mineradora responsável.

Barão de Cocais em alerta permanente Mina desativada A mina do Gongo Soco (foto) foi adquirida pela Vale em 2000. A região foi um importante polo produtor de ouro no século 18. A exploração do minério de ferro no local pela Vale foi encerrada em 2016. Na barragem Sul Superior, atualmente instável, rejeitos foram depositados até 2008. Segundo a Defesa Civil, a estrutura armazena 9 milhões de metros cúbicos desse material.

Barão de Cocais em alerta permanente Vigilância por câmeras Na região próxima ao centro de Barão de Cocais, um centro de comando instalado desde que a situação se agravou, a mais de 17 quilômetros da estrutura em risco, monitora a barragem. Três câmeras posicionadas estrategicamente geram imagens em tempo real, que são acompanhadas por representantes da Defesa Civil e da Vale. Policiais e Bombeiros também ficam de prontidão.

Barão de Cocais em alerta permanente Turismo e cultura Com atrativos naturais e históricos, Barão de Cocais sente no comércio e no turismo os impactos trazidos pelo risco de colapso da barragem. Mas a cidade tenta resistir. A Festa da Quitanda, por exemplo, foi mantida no calendário de maio e trará doceiras como Regina Célia da Silva (foto), mantenedora na cidade do método tradicional da produção da goiabada cascão. Autoria: Nádia Pontes



______________

