As principais notícias do dia 08/02/2019

BRASIL

Incêndio no centro de treinamento do Flamengo deixa dez mortos

Chamas atingem alojamento das categorias de base no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. Há também três feridos, dois deles em estado grave. Leia mais

A cultura de violência no trote universitário

Com origens medievais, rito de passagem muitas vezes submete calouros a situações humilhantes, que podem deixar traumas para a vida toda. Leia mais

Como o plástico mudou a sociedade brasileira

Material se popularizou no Brasil nos anos 50, quando o país buscava imagem de modernidade, e hoje indústria do plástico é importante geradora de empregos. Junto com avanços, plásticos trouxe graves impactos ambientais. Leia mais

MUNDO

Oposição da Venezuela mostra nova coesão

Desde que Juan Guaidó assumiu papel de liderança, partidos que se opõem a Maduro parecem ter formado uma nova frente unida, com o objetivo de depor o presidente em exercício e restabelecer a democracia. Leia mais

Princesa quebra tradição e concorre a premiê na Tailândia

Anúncio sem precedentes pega de surpresa o país e pode abrir caminho para o retorno do ex-primeiro-ministro Thaksin Shinawatra. Leia mais

Opinião: Itália pratica provocação em vez de política

O rumo da política externa dos populistas em Roma é insustentável: agora atacando Paris frontalmente, eles colocam em risco a coesão da União Europeia. É preciso conter essa dinâmica, opina Bernd Riegert. Leia mais

Coluna Zeitgeist: Os fatos que precederam a Revolução Islâmica

Em 1979, o xá apoiado pelos Estados Unidos é deposto e seu regime, substituído por uma teocracia autoritária que vê o Ocidente com desconfiança. Confira os acontecimentos que precederam essa revolução. Leia mais

CULTURA

Filme sobre o poder da gentileza abre a Berlinale

Rodado em Nova York e dirigido pela dinamarquesa Lone Scherfig, "The Kindness of Strangers" aborda a desigualdade social e a força da generosidade de estranhos em meio à opulência da metrópole americana. Leia mais

