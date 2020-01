As principais notícias do dia 08/01/2020

MUNDO

Após ataque, Trump anuncia novas sanções ao Irã

Presidente reforçou que não permitirá a Teerã obter armas nucleares, mas moderou o tom agressivo dos últimos dias e sinalizou que não pretende agravar o confronto. "O Irã parece estar baixando o tom”, afirmou. Leia mais

Opinião: Ataque do Irã aos EUA parece dosado com cuidado

Reação de Teerã ao assassinato do general Soleimani parece surpreendentemente moderada. Isso abre uma breve janela para a diplomacia, caso os dois lados decidam se mexer, opina Matthias von Hein. Leia mais

Petróleo pode ser arma do Irã contra os EUA

Assassinato de general iraniano por americanos, seguido de ameaça de vingança e ataque a bases dos EUA no Iraque, afeta mercados de petróleo. Uma das opções de Teerã poderia ser interromper o fornecimento do produto. Leia mais

Carlos Ghosn fala em público pela primeira vez após fuga do Japão

Em entrevista coletiva, ex-chefe da Renault-Nissan rejeita acusações e diz que fugiu da perseguição política. Ele afirma ter sido vítima de uma campanha de difamação e de "conluio" entre a Nissan e promotores japoneses. Leia mais

Como Carlos Ghosn se tornou um fugitivo

O chefe da aliança automotiva Renault-Nissan foi um dos homens mais poderosos no mundo dos negócios. Em pouco tempo, ele passou de celebrado executivo a fugitivo internacional. Saiba como isso aconteceu. Leia mais

Harry e Meghan anunciam afastamento da família real

Casal afirma que não pretende mais desempenhar funções de "membros seniores” da família real britânica e que vai buscar "independência financeira” e passar mais tempo na América do Norte. Leia mais

Porto Rico declara estado de emergência após terremoto

Sismo de magnitude 6,4 é o maior registrado na ilha em mais de um século. Uma pessoa morreu e dezenas ficaram desabrigadas. Fornecimento de energia foi interrompido em todo o território. Leia mais

Twitter suspende contas ligadas ao governo de Maduro

Bloqueio atinge perfis de ministérios, Forças Armadas, Banco Central e Presidência. Rede social indica que contas teriam violado regras de conduta, mas não dá detalhes. Leia mais

BRASIL

O Brasil na imprensa alemã (08/01)

Fuga espetacular do empresário Carlos Ghosn do Japão, planos de Bolsonaro de ampliar a Transamazônica, perfil do deputado David Miranda, e manchas de óleo no Nordeste são destaques nos jornais da Alemanha. Leia mais

Coluna Caros Brasileiros: Olhem para a Austrália!

Os incêndios na Austrália têm mais a ver com o Brasil do que se pensa – não apenas devido à fumaça no Rio Grande do Sul, mas também por serem um alerta sobre os cenários apocalípticos causados pelo aquecimento global. Leia mais

________________________

Assistir ao vídeo 00:58 Compartilhar Avião ucraniano cai no Irã Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3VtKG Avião ucraniano cai no Irã

________________________