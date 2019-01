As principais notícias do dia 08/01/2019

Cinco invenções alemãs que mudaram o mundo

O filtro de café

Esta invenção nasceu em uma cozinha de Dresden em 1908. Incomodada com a borra que ficava na xícara de café, a dona de casa Melitta Bentz pegou uma lata, fez vários furos no fundo, e colocou nela um pedaço de mata-borrão do caderno do filho, para reter o pó do café. O invento funcionou, e pouco tempo depois ela patenteou o filtro de café.