As principais notícias do dia 07/11/2019

BRASIL

Novo leilão do pré-sal também não cumpre expectativas

Apenas um dos cinco blocos oferecidos em nova rodada é arrematado, sem concorrência e novamente por um consórcio liderado pela Petrobras. Após dois resultados frustrantes, governo considera mudar regime de exploração.Leia mais

Análise: Governo adotou estratégia errada no megaleilão do pré-sal

Para analistas, agenda de curto prazo determinou estratégia do aguardado leilão, afugentando investidores e gerando arrecadação menor que a prevista. Mas blocos que sobraram podem voltar a ser leiloados no futuro. Leia mais

Economistas elogiam pacote de Guedes, mas preveem entraves no Congresso

Especialistas descrevem conjunto de PECs apresentadas pelo governo como ousado, revolucionário e no caminho certo para equilibrar as contas do país. Aprovação no Senado e na Câmara, no entanto, deve ser difícil. Leia mais

Pobreza extrema cresce no Brasil e afeta 13,5 milhões de pessoas

Parcela da população com renda de até 145 reais mensais vem crescendo nos últimos anos e já supera o número total de habitantes de países como Bolívia e Portugal, segundo levantamento do IBGE. Leia mais

MUNDO

Macron afirma que Otan está em estado de "morte cerebral"

Presidente francês diz que não há uma coordenação entre a Europa e os Estados Unidos e critica ações militares da Turquia, que é país-membro da aliança. Merkel rebate declaração e afirma que Otan é "indispensável". Leia mais

O que prometem os principais partidos antes das eleições britânicas

Foi dada a largada para a campanha eleitoral no Reino Unido, que promete ser agressiva. O que dizem as três principais forças políticas do país sobre questões-chave que devem afetar também os laços com a UE? Leia mais

EUA acusam Arábia Saudita de recrutar funcionários do Twitter como espiões

Suspeitos teriam acessado dados de usuários, incluindo críticos de Riad, e os fornecido a autoridades sauditas. Homens receberiam como recompensa relógios de marca e milhares de dólares em contas secretas. Leia mais

Confrontos violentos registram terceira morte na Bolívia

Cidades voltam a ser palco de violência entre governistas e opositores. Prefeita do partido de Evo Morales é agredida e tem cabelo cortado. Em La Paz, líder da oposição quer entregar carta de renúncia ao presidente. Leia mais

Justiça do Chile aceita denúncia contra o presidente

Sebastián Piñera é acusado de responsabilidade por crimes contra a humanidade durante os protestos que deixaram vários mortos no país. Ação acusa policiais e militares de delitos como homicídio, tortura e abuso sexual.Leia mais

ALEMANHA

Berlim ganha estátua indesejada de Ronald Reagan

Monumento deve ser inaugurado pelo secretário de Estado americano no terraço da embaixada dos EUA na capital alemã, diz jornal. Há anos Berlim rejeitava pedidos de homenagem do tipo ao ex-presidente americano. Leia mais

________________

Assistir ao vídeo 02:20 Compartilhar Como se dançava o "rock proibido" em Berlim Oriental Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3SeSb Como se dançava o "rock proibido" em Berlim Oriental

"Sibylle" e a moda na Alemanha Oriental Moda para mulher operária Chamada de "Vogue do Leste", "Sibylle" foi a revista de moda da RDA. As reluzentes cores de suas capas foram, inicialmente, sua marca registrada. Como modelo, serviram publicações ocidentais como "Elle" e "Vogue". Procurava-se a elegância feminina sem referências políticas. Mas, principalmente no final dos anos 1960 e 1980, a revista não agiu de forma alguma conformidade com o sistema.

"Sibylle" e a moda na Alemanha Oriental Faça você mesma No início dos anos 1960, as modelos eram fotografadas principalmente em estúdios, em poses estáticas. As roupas deveriam ser destacadas. Mas aquelas blusas e saias não estavam à venda na RDA. Disponibilizando moldes e especificações de material, "Sibylle" permitia que tudo fosse feito em casa. Na Alemanha Ocidental, a revista "Burda" teve sucesso com esse modelo de vendas desde os anos 1950.

"Sibylle" e a moda na Alemanha Oriental Do estúdio para a rua A linguagem pictórica mudou em 1962, com o fotógrafo Arno Fischer. Ele era professor da Escola de Belas-Artes de Berlim-Weissensee e representante da "fotografia direta", aproximando a moda com a realidade cotidiana e o contexto. As modelos posavam em animado movimento nas ruas de Berlim – ou apenas sentadas nas estações de metrô berlinenses.

"Sibylle" e a moda na Alemanha Oriental Fotografia de moda do Leste A combinação entre fotografia de moda e observações fotográficas do cotidiano foi reforçada com as frequentes reportagens provenientes da Europa Oriental. Nesse ponto, Moscou desempenhou repetidamente um papel importante como "metrópole da moda".

"Sibylle" e a moda na Alemanha Oriental "Mulheres de hoje" Na década de 1970, o clima na RDA mudou devido à falta de sucesso econômico. A revista foi adaptada à rotina diária da Alemanha Oriental. Revistas de moda ocidentais não serviam mais de modelo. As graciosas manequins dos primeiros anos foram substituídas por mulheres trabalhadoras que ajudavam a construir uma nova sociedade.

"Sibylle" e a moda na Alemanha Oriental Roupa de trabalho se torna moda "Esses macacões casuais são pensados como roupas de lazer descomplicadas. Detalhes esportivos como bolsos costurados com vincos internos, ombreiras e cintos embutidos [...] marcam o modelo da esquerda." É assim que se lê na "Sibylle" de 1977. A modelo do lado direito usa macacão desenhado pelo Instituto de Moda da RDA.

"Sibylle" e a moda na Alemanha Oriental A estética do belo O início dos anos 1980 entrou para a história na RDA como uma "era de chumbo". A economia não avançava. No entanto, essa foi uma boa fase para "Sibylle", que funcionava como um refúgio, oferecendo consolo e um contraponto com imagens estéticas. Especialmente nas fotos de Ute Mahler, revelava-se uma individualização estilística que não procurava uma relação muito próxima com a moda.

"Sibylle" e a moda na Alemanha Oriental Faça pose A linguagem visual da revista mudou nos anos 1980. As modelos se mostravam cada vez mais distantes do espectador. Tendências internacionais recuperaram sua influência, por exemplo, em alusões à manequim britânica Twiggy. "Sibylle" resgatava tanto o movimento hippie quanto a moda de ombreiras e calças-balão que marcou aquela década. E a atitude blasé das manequins irradiava algo de provocador.

"Sibylle" e a moda na Alemanha Oriental Fim depois da reunificação Em 1986, novas cores e formas marcavam a moda – no segundo semestre de 1989, a política buscava novas formas. Na esteira da queda do Muro de Berlim, surgiram conflitos políticos na redação da revista. O então editor-chefe foi afastado pelos colegas. Com o fim da Alemanha Oriental, "Sybille" perdeu seu status exótico. Em 1995, a revista teve que pedir falência. Autoria: Gaby Reucher (ca)



________________