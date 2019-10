As principais notícias do dia 07/10/2019

Relíquias dos tempos da Alemanha Oriental

Pela energia nuclear

O mural intitulado "O uso pacífico da energia nuclear" encontra-se hoje em um prado distante no estado da Turíngia. No passado, pertencia a uma fábrica de mineração que produzia urânio para bombas atômicas soviéticas. Com 231 mil toneladas extraídas, a RDA era a quarta maior produtora de urânio do mundo. Devido a isso, milhares de trabalhadores foram expostos a radiações nocivas.