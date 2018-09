As principais notícias do dia 07/09/18

Cinco curiosidades sobre o Led Zeppelin

Robert Plant esquentava a voz com Elvis

Foi Jimmy Page quem contou isso para o rei do rock em 1974, quando Elvis Presley convidou a banda para visitar sua suíte de hotel depois de um show. Lá, Elvis e Plant acabaram entrando num dueto improvisado de "Love me". Segundo Plant, quando ele já descia as escadas, depois do encontro, Elvis abriu a porta do quarto e cantou "treat me like a fool...". "Eu me virei e continuei", contou Plant.