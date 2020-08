As principais notícias do dia 07/08/2020

CORONAVÍRUS

Estudo prevê 300 mil mortes por covid até fim do ano nos EUA

Pesquisadores da Universidade de Washington pintam cenário sombrio caso restrições não sejam respeitadas. Enquanto primeiros epicentros registram queda, outros estados americanos divulgam taxas de infecções recordes. Leia mais

As faces do movimento negacionista da covid-19 na Alemanha

Protesto que reuniu 20 mil em Berlim mostrou força de um grupo heterogêneo que inclui extremistas de direita, propagadores de teorias conspiratórias, militantes antivacinas e até adeptos do esoterismo. Leia mais

Entenda: Alemanha exige teste de covid-19 para viajantes

Todos que chegam de áreas de risco – incluindo o Brasil – têm que passar por um teste obrigatório de coronavírus ao desembarcarem na Alemanha. Quarentena de duas semanas também é necessária. Leia mais

Opinião: Não há motivo para pânico na Alemanha

A alta dos contágios de covid-19 na Alemanha não é motivo para desespero. Com cautela, bom senso e responsabilidade, o país é capaz de evitar um novo lockdown, opina o jornalista da DW Marcel Fürstenau. Leia mais

BRASIL

Queiroz depositou mais de 20 cheques em conta de Michelle Bolsonaro

Depósitos que somam R$ 72 mil ocorreram entre 2011 e 2018 e foram descobertos após quebra do sigilo do amigo do presidente e ex-assessor do senador Flávio. Repasses contrariam versão de Bolsonaro sobre suposto empréstimo. Leia mais

MUNDO

Trump dá ultimato ao TikTok e ameaça bani-lo dos EUA

Washington alega ameaças à segurança nacional e irrita Pequim com restrições a aplicativos chineses nos EUA. Legislação na China obriga empresas a eventualmente cooperar com a inteligência do país. Leia mais

Petição defende que França assuma controle do Líbano

Suspeita de que desastre em Beirute foi causado por negligência eleva indignação dos libaneses, que pedem mandato francês pelos próximos dez anos no país. Apelo recebe mais de 50 mil assinaturas após visita de Macron. Leia mais

