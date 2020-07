As principais notícias do dia 07/07/2020

Vírus verbal: dez frases de Bolsonaro sobre a pandemia

"Lockdown não dá certo"

Bolsonaro subestimou com frequência as recomendações para evitar o contágio por covid-19. Visitou o comércio, restaurantes, lanchonetes, foi a protestos pró-governo, tirou selfies com apoiadores. Em 14 de maio, disse: "Eu não falo inglês, como é? Lockdown. Não dá certo, e não deu certo em lugar algum do mundo."