As principais notícias do dia 07/06/2019

As estrelas da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2019

Irene Paredes (Espanha)

Além de ser rápida, forte no ataque e dominante no ar, a zagueira central, que joga no Paris Saint-Germain desde 2016, não só é boa defensora como também sabe fazer gols. Paredes marcou quatro pela Espanha durante as eliminatórias da Copa do Mundo, se colocando no topo da tabela de artilharia de sua equipe.