As principais notícias do dia 07/01/2019

Nevasca no sul da Alemanha

Aulas canceladas

Várias escolas do sul do país ficaram sem aulas devido a fortes nevascas e à situação das estradas. No distrito de Miesbach, próximo a Munique, as aulas foram canceladas até o fim da semana. Autoridades da região alertaram para um situação de catástrofe. As escolas também permaneceram fechadas nesta segunda-feira na região de Allgäu, na Suábia.