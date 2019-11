As principais notícias do dia 06/11/2019

BRASIL

Megaleilão do pré-sal arrecada menos do que o previsto

Petrobras arremata por 69,9 bilhões de reais duas das quatro áreas oferecidas, e o restante fica sem oferta. Governo esperava receber 106,5 bilhões de reais. Nenhuma grande petroleira estrangeira participou do certame. Leia mais

Partido Verde alemão aprova moção para fim de acordo nuclear com o Brasil

Bancada da sigla pleiteia que Alemanha encerre pacto bilateral em vigor há 44 anos. Com Bolsonaro no poder, verdes veem clima favorável para que medida seja aprovada no Parlamento alemão. Leia mais

Bolsonaro enviará ministro para posse de Fernández

Osmar Terra, titular da Cidadania, representará o Brasil na cerimônia de troca de governo na Argentina. Decisão rompe tradição diplomática entre os dois países e ocorre em meio a novos ataques da família Bolsonaro. Leia mais

O Brasil na imprensa alemã (06/11)

Jornais destacam "explosão de raiva" de Bolsonaro após reportagem revelar que seu nome foi mencionado na investigação do caso Marielle. Assassinato de líder indígena por madeireiros no Maranhão também foi notícia. Leia mais

MUNDO

Alarme de sequestro é ativado por engano em aeronave no aeroporto de Amsterdã

Serviços de emergência e policiais militares foram deslocados para aeroporto da capital holandesa, que chegou a ser parcialmente evacuado. Companhia "lamentou" incidente. Leia mais

Opinião: Está desabrochando uma nova Primavera Árabe?

Os atuais protestos no Iraque e no Líbano e também os recentes no Sudão e na Argélia remetem à onda revolucionária que marcou países árabes em 2011 e 2012. Resta a dúvida se os os movimentos em curso também irão falhar. Leia mais

Ataque a faca fere turistas em cidade histórica na Jordânia

Agressor é preso após deixar ao menos oito pessoas feridas, incluindo três mexicanos e uma suíça. Atentado ocorreu em Jerash, no norte do país, cidade que abriga ruínas da época do Império Romano. Leia mais

Ataques deixam ao menos 15 mortos no sul da Tailândia

Guardas voluntários teriam sido alvo de insurgentes muçulmanos. Incidente é tido como o mais grave assalto a forças de segurança desde 2004, quando teve início rebelião separatista que já matou mais de 7 mil pessoas. Leia mais

MEIO AMBIENTE

Metas do Acordo de Paris são insuficientes, alerta estudo

Dos mais de 180 compromissos nacionais firmados no pacto climático para a redução de emissões, cerca de 75% são insuficientes para retardar o aquecimento global, afirma relatório. União Europeia é rara exceção. Leia mais

ALEMANHA

Lufthansa cancela 1.300 voos devido a greve

Funcionários de cabine da maior empresa aérea alemã iniciam greve de 48 horas nesta quinta-feira, após tribunal aprovar paralisação. Companhia divulga plano especial de voos, e 180 mil passageiros serão afetados. Leia mais

O muro que ainda divide a Alemanha

"Cresce junto o que foi criado para estar junto", disse Willy Brandt sobre a queda do Muro de Berlim. Trinta anos depois, Leste e Oeste parecem estar mais distantes do que nunca. Especialistas analisam esse abismo. Leia mais

O sonho americano de Merkel se o Muro de Berlim não tivesse caído

Se ainda vivesse na Alemanha Oriental, a líder alemã poderia estar hoje realizando o antigo sonho de viajar pelos EUA ouvindo Bruce Springsteen. Em entrevista, ela diz que ainda é preciso aproximar leste e oeste do país. Leia mais

As regiões vinícolas da Alemanha Rheinhessen Maior região vinícola alemã, Rheinhessen fica no oeste do país e se estende por 26 mil hectares, no triângulo entre as cidades de Mainz, Bingen e Worms. A tradição se iniciou no século 8º, e atualmente apenas cinco dos 136 municípios da região não produzem vinho. Rheinhessen é, por exemplo, a terra dos brancos riesling e rivaner, e do tinto dornfelder.

As regiões vinícolas da Alemanha Rheingau Há seis diferentes regiões vitivinícolas ao longo do Rio Reno, entre elas Rheingau, conhecida pelo riesling, que ocupa quase 80% de suas terras, e o spätburgunder (ou pinot noir). Tudo começou no mosteiro de Eberbach, fundado por monges cistercienses da Borgonha, que trouxeram a arte da vitivinicultura para a região compreendida entre Hochheim e Lorch.

As regiões vinícolas da Alemanha Mittelrhein A partir da cidade de Bingen, onde o Reno desenha uma curva mais pronunciada, começa o Vale do Médio Reno (Mittelrhein). Aí o leito do rio fica mais estreito e penetra no espetacular Maciço Renano. A viticultura define a paisagem, com vinhedos em terraço que se estendem até as portas de Bonn. Em 2002, a região foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco.

As regiões vinícolas da Alemanha Pfalz Uma região vinícola dos superlativos. O maior festival de vinho e o maior barril do mundo se encontram em Bad Dürkheim. E a primeira rota vinícola da Alemanha, a Deutsche Weinstrasse, atravessa o Palatinado (Pfalz). Seus 85 quilômetros interligam 130 vinícolas entre Bockenheim e Schweigen, na fronteira com a França. Todos os anos, a Rainha do Vinho alemã é eleita aqui, em Neustadt.

As regiões vinícolas da Alemanha Franken A garrafa abaulada, conhecida como "bocksbeutel" (saco de bode), é marca registrada do vinho da Francônia (Franken). Mas jovens vinicultores locais também tomam a direção contrária, deixando de lado todos os floreios românticos e apresentando seu produto em modernas vinotecas. Nessa região no centro-sul da Alemanha produz-se vinho há mais de 1.200 anos. Um dos preferidos é o branco rivaner.

As regiões vinícolas da Alemanha Mosel Uma questão de ângulo: com 380 metros de altura e uma inclinação de até 68 graus, o Calmont é o vinhedo mais íngreme da Europa. A região vinícola de Mosel, às margens dos rios Mosela, Saar e Ruwer, é a mais antiga da Alemanha. Graças aos romanos, que levaram a vitinicultura para lá 2 mil anos atrás. O riesling feito na região é considerado um dos melhores da Alemanha.

As regiões vinícolas da Alemanha Baden Banhada pelo sol, a terceira maior vinícola do país segue pelo Reno desde o Lago de Constança, no sul, até a cidade de Mannheim. Baden é a região mais quente do país. Por isso, suas uvas alcançam a pontuação mais alta na escala Oechsle, que mede a concentração alcoólica natural. A área é a principal fornecedora no país da casta spätburgunder (pinot noir).

As regiões vinícolas da Alemanha Württemberg Nessa região vinícola com centros em Stuttgart e Heilbronn, o vinho é uma espécie de bebida nacional: Württemberg ostenta o dobro do consumo per capita frente ao restante da Alemanha. No festival anual de enologia Stuttgarter Weindorf, uma das especialidades é o tinto trollinger. Não por acaso, a cidade é maior produtora da bebida em todo o país.

As regiões vinícolas da Alemanha Ahr Com apenas 560 hectares, a escarpada região vinícola do Vale do Ahr é uma das menores do país. Sua rota do vinho tinto se estende por 35 quilômetros ao longo do rio Ahr, de Bad Bodendorf a Altenahr. Para quem decide percorrê-la na época da vindima, não faltam incentivos ao longo do caminho, como as provas de vinhos e os "winzervesper" – jantares oferecidos após cada jornada da colheita.

As regiões vinícolas da Alemanha Saale-Unstrut A área vinícola mais setentrional da Alemanha acompanha os rios Saale e Unstrut, e vai até os 51 graus de latitude, o limite natural para a vinicultura. Graduações Oechsle como na ensolarada Baden são impensáveis: os vinhos regionais apresentam-se bem secos, as safras são modestas. Ainda assim, os vinicultores aprenderam a extrair o máximo da natureza, com resultados excelentes e grande demanda.

As regiões vinícolas da Alemanha Sachsen Como Saale-Unstrut, a região vinícola da Saxônia (Sachsen) fica no antigo território da Alemanha comunista, e ganhou novo impulso com a Reunificação, em 1990. Uma de suas especialidades são espumantes como o da adega Schloss Wackerbarth, a segunda mais antiga do gênero no país. Em meados de agosto, dezenas de produtores da região abrem suas adegas e vinhedos para provas e visitas.

As regiões vinícolas da Alemanha Nahe A região do rio Nahe fica entre o Mosela e o Reno. De porte modesto, seus cerca de 4 mil hectares produzem castas como a riesling, silvaner e rivaner (também denominada Müller-Thurgau). Para conhecer a área, duas boas opções são a idílica Rota Vinícola do Nahe ou a ciclovia regional. Já os amigos das caminhadas longas têm como opção a belíssima Rota do Reno-Nahe, com 100 quilômetros de extensão.

As regiões vinícolas da Alemanha Hessische Bergstrasse Ao norte de Heidelberg passa a Rota das Montanhas de Hesse (Hessische Bergstrasse). Uma particularidade dessa região vinícola é comportar, em seus meros 452 hectares, 233 tipos de solo diferentes. Consequentemente, os vinhos se distinguem de um local para outro. Nenhuma dessas raridades chega ao comércio, sendo todas vendidas – e consumidas – in loco. Autoria: Anne Termèche (rpr/av)



