As principais notícias do dia 06/09/18

Arte entre ilusão e realidade

Escultura fotográfica

Em seu trabalho, o escultor canadense Evan Penny modela figuras de argila, aliando-as à fotografia. Através da reprodução com scanners a laser, cria-se uma foto 3D, que ele combina com a escultura. Os focos do artista são o corpo humano e a percepção que se tem dele. Não é raro que ele mesmo sirva de modelo, como na obra "Young Self: Portrait of the Artist as He was (not). Variation #1" (2011).