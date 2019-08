As principais notícias do dia 06/08/2019

MUNDO

EUA acusam oficialmente a China de manipular sua moeda

Medida do Tesouro americano vem após forte desvalorização do yuan em relação ao dólar e intensifica as tensões entre as duas maiores economias do mundo. Pequim acusa governo Trump de "unilateralismo e protecionismo". Leia mais

Paris quer se tornar mais verde até 2020

Enquanto em todo o mundo as florestas diminuem, Europa vai na contramão, com a França no centro da iniciativa. Com projeto de 72 milhões de euros, a capital deverá ganhar novos parques e jardins urbanos. Leia mais

Morre Toni Morrison, primeira negra a ganhar o Nobel de Literatura

Escritora americana deixa legado de obras premiadas que deram voz a personagens negras e evocaram questões como racismo e escravidão. Nobel a descreve como uma das forças literárias mais poderosas da atualidade. Leia mais

Cinquenta anos após sua morte, Adorno continua atual

Recém-publicada como livro, palestra de 1967 em que pensador alemão abordou o ressurgimento do radicalismo de direita vira best-seller. Em entrevista à DW, historiador Volker Weiss explica por que aula segue relevante. Leia mais

Coluna Halbzeit: Borussia Dortmund lança desafio e provoca o atual campeão

Os aurinegros abandonaram o tom comedido e deixaram claro que, desta vez, não basta ficar entre os mais bem colocados na Bundesliga: eles querem ser os primeiros, e o Bayern que se cuide. Leia mais

Alemã é a primeira mulher a vencer corrida transcontinental de ciclismo

Fiona Kilbinger, de 24 anos, percorreu mais de 4 mil quilômetros da Bulgária à França, pedalando entre 15 a 17 horas diárias pelo continente europeu e dormindo apenas quatro horas por noite durante dez dias. Leia mais

As dez ciclovias preferidas dos alemães 10º lugar – Ciclovia do Mosela Esta ciclovia ao longo do rio Mosela começa na França. O trecho alemão tem 239 km e vai de Perl a Koblenz. A maior parte da rota é plana, margeando o rio, e muitas vezes longe do trânsito de carros. Ao longo do percurso, há muitos vinhedos, vinícolas e castelos.

As dez ciclovias preferidas dos alemães 9º lugar - Ciclovia do rio Ems A ciclovia de 375 km começa na nascente do rio, em Schloss Holte-Stukenbrock, no estado da Renânia do Norte-Vestfália, e vai até a foz do Ems, em Emden, no Mar do Norte. Entre as atrações da rota estão Münster, a cidade alemã das bicicletas; o mosteiro Marienfeld, do século 12; o estaleiro de navios de cruzeiro Meyer Werft, em Papenburg; além de paisagens com canais, eclusas e moinhos de vento.

As dez ciclovias preferidas dos alemães 8º lugar - Ciclovia dos lagos de Constança e Königssee Esta rota de 418 km liga dois lagos no sul da Alemanha. Saindo de Lindau, passando pela idílica região de Allgäu, dos lagos Tegernsee, Schliersee e Chiemsee, culminando em Berchtesgaden e no lago Königssee. Mas, atenção, é preciso condicionamento: ao final, você terá subido mais de 3400 metros. Tudo com uma linda panorâmica dos Alpes e belos castelos, como o Neuschwanstein.

As dez ciclovias preferidas dos alemães 7º - Ciclovia da costa do Mar Báltico Esta rota de 798 km vai de Flensburg, na fronteira com a Dinamarca, até Swinemünde, junto à Polônia. Além de ser praticamente plana, oferece as típicas atrações costeiras, como parques naturais com aves. Tem ainda a ponte Fehmarnsund, de quase um quilômetro de extensão e a 67 metros sobre o mar. Outras atrações na rota são as cidades de Travemünde, Lübeck, Wismar, Stralsund e Greifswald.

As dez ciclovias preferidas dos alemães 6º - Ciclovia do rio Weser A ciclovia de 515 quilômetros ao longo do rio Weser atravessa vários estados alemães. Entre as atrações, estão Bremen, a menor cidade-estado da Alemanha; Bremerhaven, uma das maiores cidades portuárias da Europa; Hannoversch Münden, Porta Westfalica e Cuxhaven.

As dez ciclovias preferidas dos alemães 5º - Ciclovia do vale do Ruhr Esta ciclovia de 230 km ao longo do rio Ruhr, no oeste da Alemanha, começa na nascente, em Winterberg, e termina na foz, em Duisburg-Ruhrort. O vale do Ruhr é uma antiga região mineradora. Os trechos com as paisagens mais bonitas são de Winterberg a Bestwig e de Schwerte a Mülheim, passando por Hattingen.

As dez ciclovias preferidas dos alemães 4º lugar - Ciclovia do Reno Esta rota ao longo do Reno tem 1230 km e vai de sul a norte da Alemanha, ou seja, de Koblenz a Emmerich. Um trecho clássico são os 190 km entre Mainz e Colônia, com as encostas rochosas, vinhedos e castelos da Idade Média.

As dez ciclovias preferidas dos alemães 3º lugar - Ciclovia do Danúbio O trecho alemão da ciclovia tem 609 km e cruza o país. Ela começa na nascente do rio, em Donaueschingen, e segue até Passau, na fronteira com a Áustria. Ao longo da rota, vale a pena visitar a catedral de Münster, as cidades de Ingolstadt e Regensburg, e ainda a abadia beneditina de Vilshofen, com um museu sobre a vida de antigas tribos africanas. A catedral de Passau tem o maior órgão do mundo.

As dez ciclovias preferidas dos alemães 2º lugar - Ciclovia do Meno Esta rota de 595 km foi a primeira ciclovia alemã a receber o máximo de cinco estrelas na avaliação do clube alemão de ciclismo ADFC. O trajeto liga Bayreuth a Mainz, sendo 90% asfaltados e quase 80% com 2,5 m de largura. Ao longo dela, há muitas cidades de valor histórico e cultural. Ochsenfurt, por exemplo, é do século 8º. Além de Frankfurt, há Mainz, onde os rios Meno e Reno se encontram.

As dez ciclovias preferidas dos alemães 1º lugar - Ciclovia do Elba A rota ao longo do segundo maior rio da Alemanha foi eleita pela décima vez seguida a melhor para turismo sobre duas rodas. O que não é surpresa: ela oferece paisagens de mar e montanha, e ao mesmo tempo muita cultura. A rota de 840 km vai de Schöna, junto à República Tcheca, até Cuxhaven, no Mar do Norte, passando por Dresden, Meissen, Hamburgo, e ainda vários patrimônios da humanidade da Unesco. Autoria: Roselaine Wandscheer



