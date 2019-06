As principais notícias do dia 06/06/2019

As fontes e chafarizes mais bonitos da Europa

Fontes em Peterhof, São Petersburgo

Perto de São Petersburgo, na Rússia, o czar Pedro, o Grande, tinha sua própria versão do palácio francês de Versalhes, construído no início do século 18, o Peterhof. Trata-se de uma magnífica residência de verão com um impressionante sistema de fontes e chafarizes, que é acionado diariamente, às 11h. Aproximadamente 30 mil litros de água correm por segundo pelas cerca de 150 fontes.