As principais notícias do dia 06/02/2020

Dez castelos e palácios imperdíveis na Europa

Palácio Ducal, na Itália

Também conhecido como o Palácio do Doge, por ser sede do Doge de Veneza, o dirigente máximo da histórica República de Veneza. O prédio foi símbolo do poder naval e comercial italiano. O palácio gótico sofreu diversos incêndios, mas sempre foi reconstruído. Hoje, ele abriga um museu.