As principais notícias do dia 06/01/2020

Os ganhadores do Globo de Ouro 2020

"Parasita", melhor filme estrangeiro

Assim como o Oscar, o Globo de Ouro, que se concentra no cinema em inglês, tem uma categoria para filmes em idioma estrangeiro. "Parasita", do diretor sul-coreano Bong Joon-ho, que já havia conquistado um prêmio no Festival de Cannes, recebeu o prêmio de "Melhor filme em língua não inglesa".