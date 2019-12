As principais notícias do dia 05/12/2019

Decorações natalinas em madeira vêm de Erzgebirge, a terra do Natal

Museu do artesanato de madeira

Quem quiser saber mais sobre as tradições do artesanato de madeira deve ir ao castelo Scharfenstein. As torres do castelo medieval se erguem imponentes sobre a região de mesmo nome. O castelo guarda uma das mais importantes coleções do tradicional artesanato de madeira do Erzgebirge. Nele celebra-se o Natal com um festival romântico.