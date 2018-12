As principais notícias do dia 05/12/18

BRASIL

Extrema pobreza aumenta e atinge 15,2 milhões de brasileiros

Em um ano, número de pessoas com renda inferior a R$ 140 mensais aumentou em 1,7 milhão, aponta IBGE. Estudo também indica crescimento da parcela de pobres, com 26,5% da população vivendo com menos de R$ 406 por mês. Leia mais

"Brasil tem responsabilidade enorme de preservar a paz"

Embaixador palestino em Brasília vê com preocupação declarações de Bolsonaro e diz que ideia de levar representação brasileira para Jerusalém pode agravar conflito. Leia mais

Coluna Realpolitik: Choque de realidade

Voluntariamente, o Brasil abriu mão do papel de liderança no combate às mudanças climáticas. O que o país apresentará de interessante aos outros líderes do G20 daqui em diante – histórias sobre o socialismo perverso? Leia mais

Coluna Caros Brasileiros: E a luta de Lula?

Hoje, é o PT que está sentado no banco dos réus, e Lula é o preso mais conhecido da Lava Jato. Uma situação bem diferente da que vi no Brasil no início dos anos 1990, como correspondente alemã, escreve Astrid Prange. Leia mais

Putin manifesta apoio a Maduro em Moscou

Presidente da Venezuela viajou à Rússia em busca de ajuda financeira para seu país, assolado por uma grave crise econômica. Leia mais

Merkel é eleita a mulher mais poderosa do mundo pela 8ª vez

Apesar de ter anunciado que deixará a política ao fim do mandato atual, chanceler federal da Alemanha segue no topo da lista da revista "Forbes". Para publicação, Merkel é a "líder de facto da Europa". Leia mais

Operação internacional prende mafiosos na Europa

Ação conjunta das polícias da Alemanha, Itália, Holanda e Bélgica resulta na prisão de membros da organização criminosa 'Ndrangheta, considerada a maior distribuidora de cocaína no continente. Leia mais

Em 20 anos, extremos climáticos custaram US$ 3,5 trilhões

Relatório diz que aquecimento global causa cada vez mais inundações e secas e que, só nas últimas duas décadas, vítimas de intempéries ultrapassaram 526 mil. Brasil é um dos mais afetados por mudanças climáticas. Leia mais

As dez igrejas mais belas da Alemanha Catedral de Colônia Terceira maior igreja gótica do mundo, com 157,38 metros de altura, a Catedral de Colônia (Kölner Dom) começou a ser construída em 1248, só sendo concluída 632 anos mais tarde. Abrigando relíquias como os restos mortais dos Reis Magos, ela foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1996. Estima-se que 6 milhões de pessoas a visitem a cada ano.

As dez igrejas mais belas da Alemanha Catedral de Speyer A catedral da cidade de Speyer, na Renânia-Palatinado, é o maior templo românico conservado que existe. Estima-se que o rei e futuro imperador Conrado 2º tenha começado a construção em 1025, com o objetivo de ostentar a igreja de maiores proporções do Ocidente. Ela é Patrimônio Cultural da Humanidade desde 1981.

As dez igrejas mais belas da Alemanha Frauenkirche de Dresden A Igreja de Nossa Senhora (Frauenkirche) de Dresden, é considerada um dos exponentes máximos da arquitetura sacra protestante e do estilo barroco-rococó. Ela foi erguida entre 1726 e 1743, possuindo uma das cúpulas mais altas ao norte dos Alpes. Destruída por bombardeiros aliados ao fim da Segunda Guerra, sua reconstrução durou de 1994 e 2005. Hoje ela é um símbolo da reconciliação pós-guerra.

As dez igrejas mais belas da Alemanha Catedral de Aachen Mais antiga do norte da Europa, a Catedral de Aachen remonta ao século 8º, quando o imperador Carlos Magno mandou construir a capela palatina no balneário romano de Acquae Granni. A atual catedral católica, Patrimônio Cultural da Unesco, se ergue em torno dessa igreja seminal, onde durante seis séculos foram coroados os monarcas do Sacro Império Romano-Germânico.

As dez igrejas mais belas da Alemanha Catedral de Berlim A história do atual templo luterano no Rio Spree remonta ao século 15, mas em sua forma atual a Catedral de Berlim foi erguida entre 1894 e 1905, no estilo neobarroco. Sua Cripta dos Hohenzollern abriga os restos de membros da dinastia real mortos entre 1598 e 1916. Seriamente danificada por bombardeios na Segunda Guerra, os trabalhos de restauração começaram em 1975, só sendo concluídos em 2002.

As dez igrejas mais belas da Alemanha Catedral de Naumburg A Catedral de São Pedro e São Paulo de Naumburg, no estado da Saxônia-Anhalt, se converteu em templo protestante em 1542, após a Reforma Luterana. Sua origem, na primeira metade do século 13, a inclui entre as principais representantes do estilo românico tardio daquela região no Leste alemão. Contudo reestruturações e restaurações entre os séculos 16 e 19 modificaram em parte sua aparência.

As dez igrejas mais belas da Alemanha Igreja de Wies A Wieskirche, na Alta Baviera, é um local de peregrinação construído entre 1745 e 1754 para abrigar os numerosos peregrinos atraídos pelo relato de um milagre: em 1738 uma camponesa teria visto uma realista estátua do Cristo martirizado verter lágrimas. Desde 1983 a igreja católica é Patrimônio Cultural da Humanidade.

As dez igrejas mais belas da Alemanha Nossa Senhora de Oberwesel Mencionada pela primeira vez em 1213, a igreja gótica de Nossa Senhora da localidade de Oberwesel, na Renânia-Palatinado data presumivelmente já do século 12. Por outro lado, a construção atual só foi erguida dois séculos mais tarde. Originalmente situada extramuros, ela foi incluída na fortificação da cidade por volta do ano 1400. A Unesco a declarou Patrimônio Cultural da Humanidade em 2002.

As dez igrejas mais belas da Alemanha Igreja de Schlepzig A igreja protestante do povoado de Schlepzig, no estado de Brandemburgo, leste da Alemanha, foi construída em estilo enxaimel em 1782, tendo sua fachada sido restaurada em 1991. Ela se situa numa pequena colina, fora do centro histórico da aldeia na pitoresca zona úmida de Spreewald.

As dez igrejas mais belas da Alemanha Stabkirche de Goslar O termo alemão "Stabkirche" vem do norueguês "stavkirke" ("igreja de pilares"), um tipo de construção de madeira característico de templos cristãos medievais do Noroeste europeu. Quase todos os exemplares autênticos remanescentes se encontram em solo norueguês. O de Goslar, na Baixa Saxônia, foi erguido entre 1907 e 1908 pelo arquiteto Karl Mohrmann, após uma viagem de estudos à Noruega. Autoria: Emilia Rojas Sasse (av)



