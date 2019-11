As principais notícias do dia 05/11/2019

BRASIL

Brasil cai em ranking de liberdade na internet

Relatório aponta redução da liberdade de usuários mundo afora e diz que no Brasil manipulação nas redes sociais atingiu novos patamares nas eleições de 2018, com notícias falsas propagadas em plataformas como Whatsapp. Leia mais

A espera por reparação quatro anos após a tragédia de Mariana

De mais de 100 mil atingidos por rompimento de barragem, menos de 10% foram indenizados. Enquanto moradores manifestam problemas de saúde e aguardam reassentamento, Samarco recebe luz verde para voltar a operar. Leia mais

Desmatamento gera 44% dos gases do efeito estufa emitidos no Brasil

De 2017 para 2018, emissões ligadas à derrubada de florestas aumentaram 3,6%, representando a maior fonte de poluentes liberados no país. Brasil é o sexto maior emissor do planeta. Leia mais

A milagrosa sobrevivência das tartarugas em meio ao óleo no Nordeste

Até o momento as tartarugas foram pouco afetadas pelas manchas de óleo nas praias nordestinas – também devido aos esforços do instituto ambiental ICMBio e do Projeto Tamar. Mas ainda é cedo para cantar vitória. Leia mais

MUNDO

Suprema Corte de Israel aprova expulsão de diretor da HRW

Governo israelense acusou ativista da Human Rights Watch de apoiar movimento internacional de boicote ao país. Para ONG, decisão viola a liberdade de expressão. "Não seremos os últimos", afirma Omar Shakir. Leia mais

Atiradores matam nove membros de família mórmon no México

Ao menos três mulheres e seis crianças com cidadania americana foram mortas perto da fronteira com os EUA. Autoridades creem que autores visavam gangue rival. Trump oferece ajuda em guerra a cartéis de drogas mexicanos.Leia mais

Corte da UE rejeita novas regras de aposentadoria para juízes na Polônia

Tribunal diz que mudanças nas regras de jubilação de magistrados violam direito do bloco. Reformas lançadas pelo governo populista de direita do país possibilitam influência política no Judiciário, segundo veredicto. Leia mais

"Mudança climática pode provocar sofrimento sem precedentes"

Manifesto assinado por mais de 11 mil cientistas pede mudanças radicais para reduzir fatores que contribuem para alterações do clima. "Declaramos inequivocamente que a Terra está enfrentando uma emergência climática." Leia mais

Opinião: EUA deixam Acordo de Paris, mas 187 países continuam

Muito se fala sobre a decisão americana de deixar o pacto. Mas a mudança climática é um tema complexo, e opositores do clima como Trump e outros líderes ignorantes são simplesmente irrelevantes, opina Jens Thurau.Leia mais

ALEMANHA

Após 15 anos, reforma da Biblioteca Estatal de Berlim é concluída

Chega ao fim a longa restauração de um dos últimos edifícios remanescentes do guilherminismo na capital alemã. A Staatsbibliothek guarda tesouros históricos como partituras de Beethoven e Mozart e manuscritos de Bach. Leia mais

ESPORTE

Coluna Halbzeit: Niko Kovac e as leis de Murphy

Técnico croata não resiste a goleada fatal e é demitido do Bayern. Em meio a mal-entendidos, fracassos e descontentamento na equipe, sua breve passagem pelo clube confirma tese de que "se algo pode dar errado, dará". Leia mais

Assistir ao vídeo 02:39 Compartilhar Ex-informante colaborou com a Stasi pelo "antifascismo" Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3SVdw Ex-informante diz que colaborou com a Stasi pelo "antifascismo"

Os burgos mais charmosos da Alemanha Castelo de Hohenzollern A aparência espetacular do Castelo de Hohenzollern nesta foto se deve aos efeitos da inversão térmica. Posicionado no topo da montanha de mesmo nome em Baden-Württemberg, a 855 metros de altura, o castelo foi reconstruído pelos governantes da Prússia em 1850. A Dinastia de Hohenzollern governou a região de 1871 até 1918.

Os burgos mais charmosos da Alemanha Castelo de Wartburg Cerca de 20 mil fortalezas defendiam os territórios nos quais se falava alemão e Wartburg é provavelmente a mais importante delas. Construída em 1067, foi refúgio de Martinho Lutero para traduzir o Novo Testamento. Em 1206, foi realizado ali o concurso de canto retratado na ópera "Tannhäuser", de Richard Wagner. Wartburg é Patrimônio Mundial da Unesco desde 1999.

Os burgos mais charmosos da Alemanha Nurembergue Nos tempos medievais, o castelo de Nurembergue era uma moradia proeminente. Imperadores e reis do Império Romano moraram aqui durante séculos. Demolido durante a Segunda Guerra, o castelo foi reconstruído seguindo um projeto fiel a sua arquitetura histórica.

Os burgos mais charmosos da Alemanha Eltz Estampado na parte de trás da nota de 500 marcos alemães, o burgo de Eltz é um dos mais famosos do país. Construído no começo do século 12 em uma locação espetacular – sobre uma rocha a 70 metros de altura nas colinas do Rio Mosela –, o castelo é hoje um ímã de turistas.

Os burgos mais charmosos da Alemanha Fortaleza de Burghausen Situado ao alto da cidade de Burghausen, na Alta Baviera, é o complexo de castelos mais longo do mundo, com 1051 metros, segundo o Livro Guinness dos Recordes. Construído antes de 1025, serviu como residência para a dinastia Wittelsbach da Baviera.

Os burgos mais charmosos da Alemanha Marksburg Bem ao alto sobre a cidade de Braubach, junto ao rio Reno, está Marksburg. Construído no início do século 12, sua estrutura permaneceu intacta desde então. É o único castelo na região do Vale do Médio Reno que nunca foi destruído. Desde 2002, o vale – de onde é possível avistar, em média, um castelo a cada 2,5 quilômetros – está na lista dos Patrimônios Mundiais da Unesco.

Os burgos mais charmosos da Alemanha Rheinstein Citado pela primeira vez em 1323, o burgo Rheinstein também fica no Vale do Médio Reno. Em 1823, o arquiteto e construtor Karl Friedrich pediu ao príncipe Friedrich da Prússia para comprar o castelo, em ruínas desde o século 16. No período do Romantismo, foi o primeiro da região a ser reconstruído.

Os burgos mais charmosos da Alemanha Castelo de Cochem É o maior castelo construído em uma colina ao longo do Rio Mosela, além de ser um marco importante para a cidade de Cochem. Acredita-se que o local foi construído por volta do ano 1100 e destruído no século 17. O empresário de Berlim Louis Ravené comprou o castelo por 300 marcos de ouro e o reconstruiu no estilo gótico em 1877, seguindo as noções românticas de um castelo de cavaleiros.

Os burgos mais charmosos da Alemanha Altena Em 1914, o professor Richard Schirrmann abriu aqui o primeiro albergue da juventude. Localizado no estado da Renânia do Norte-Vestfália, o castelo tem mais de 800 anos. Depois de ter sua estrutura arruinada com o passar dos séculos, sua reconstrução foi concluída em 1918.

Os burgos mais charmosos da Alemanha Burgo Satzvey Considerado um dos burgos mais bem preservados da Alemanha, o Satzvey também está localizado na Renânia do Norte-Vestfália. Construído em meados do século 12, o local tem um fosso que, na época, tinha como objetivo manter longe os inimigos. Os fossos eram uma boa alternativa para quem não dispunha de penhascos ou colinas e só podia construir seu castelo em um local plano. Autoria: Christian Hoffmann (rm)



