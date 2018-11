As principais notícias do dia 05/11/18

Mariana, três anos depois

Novo Bento em construção

Desde que as obras do Novo Bento começaram, em agosto de 2018, seu Zezinho, como o líder comunitário é conhecido, visita o local diariamente. O reassentamento vai abrigar as 240 famílias que perderam tudo quando o distrito de Bento Rodrigues foi varrido do mapa pela lama. O terreno tem 375 hectares e fica 8km do centro de Mariana. A entrega do "Novo Bento" deve ocorrer até agosto de 2020.