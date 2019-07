As principais notícias do dia 05/07/2019

BRASIL

Unesco reconhece Paraty e Ilha Grande como Patrimônio Mundial

Região que se espalha pelos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo recebe título por sua riqueza cultural e natural. Com a decisão, Brasil passa a ter 22 lugares incluídos na lista da Unesco.Leia mais

Moro orientou Lava Jato a incluir prova em processo, apontam diálogos

Mensagens trocadas com Dallagnol, analisadas pela "Veja" e o "The Intercept", indicam diversas interferências do então juiz na operação. Conversas envolvem nomes como Eduardo Cunha e José Carlos Bumlai. Leia mais

ALEMANHA

Alemães temem mais neonazistas do que jihadistas

Para 71% da população, risco de ataques por parte da extrema direita é alto. Em relação a atos de radicais islâmicos, percentual é de 60%. Dois terços acreditam que Estado alemão é tolerante demais com neonazistas. Leia mais

Afinal, quem desarma as bombas da Segunda Guerra Mundial?

A vocação do alemão Horst Lenz é desarmar bombas lançadas sobre a Alemanha na Segunda Guerra. Chamado cerca de mil vezes por ano para desativar artefatos, ele segue a Lei de Murphy: se algo tiver que dar errado, vai dar. Leia mais

MEIO AMBIENTE

Acesso público a dados de desmatamento impossibilita manipulação, diz Inpe

Alvo de desconfiança de autoridades, sistema que monitora desmatamento na Amazônia há 30 anos dá livre acesso a imagens de satélite que geram índices. Mecanismo de alerta em tempo real mostra tendência de alta em 2019. Leia mais

MUNDO

Irã ameaça navio britânico em resposta à apreensão de petroleiro

Navio iraniano suspeito de transportar petróleo para a Síria foi apreendido pelo Reino Unido em Gibraltar. Teerã ameaça retaliar na mesma moeda e aprender navio britânico. Episódio acirra tensões com o Ocidente. Leia mais

Militares e oposição chegam a acordo sobre governo transitório no Sudão

Após meses de protestos e violenta repressão no país norte-africano, generais e líderes civis aceitam compartilhar o poder por um período de três anos, após o qual deverão ser realizadas eleições. Leia mais

Opinião: Trump se apropriou de feriado nacional

Com tanques e política, presidente usou o Dia da Independência dos EUA para fins próprios, sem se importar com tradição apolítica do 4 de julho. Isso mostra o pouco respeito que ele tem por seu povo, opina Carla Bleiker. Leia mais

ESPORTE

Fifa é criticada por escândalo sexual envolvendo jogadoras afegãs

Enquanto celebra a Copa do Mundo feminina, Fifa dá pouca atenção a denúncias de abusos sexuais sofridos por atletas da seleção afegã. Para treinadora, federação varre o problema para baixo do tapete. Leia mais

_________________

Dez florestas alemãs Parque Nacional da Floresta Negra Este é o Parque Nacional mais jovem da Alemanha e o único no estado de Baden-Württemberg. Desde janeiro de 2014, partes do norte da Floresta Negra se encontram sob proteção especial. O Parque Nacional do Norte da Floresta Negra é considerado um projeto-modelo de Winfried Kretschmann, governador pelo Partido Verde.

Dez florestas alemãs Parque Nacional de Jasmund Trata-se do menor Parque Nacional da Alemanha, mas isso não diminui em nada a sua beleza. No Parque Nacional de Jasmund, no extremo norte da ilha de Rügen, encontram-se vastas florestas de faia. Em 2011, a Unesco as declarou Patrimônio Mundial da Natureza, como parte das Antigas Florestas de Faia da Alemanha.

Dez florestas alemãs Parque Nacional de Müritz Florestas, lagos e pântanos formam o cenário do Parque Nacional de Müritz no estado de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental. Depois que o homem interveio repetidamente nessa paisagem, a fauna e a flora podem agora se regenerar. Assim, as antigas plantações de pinheiros são cada vez mais substituídas por espécies folhosas como a faia ou a bétula.

Dez florestas alemãs Paisagem Fluvial do Elba A planície de inundação é considerada uma parte importante de uma paisagem fluvial. Graças a enchentes regulares, plantas e animais encontram ali um habitat único, como aqui nesta foto do rio Elba no estado de Brandemburgo. Desde 1997, a Paisagem Fluvial do Elba é uma Reserva da Biosfera da Unesco.

Dez florestas alemãs Região do Harz Essa região montanhosa não é somente uma das maiores áreas florestais da Alemanha, mas também uma das mais visitadas. Já em 1824, o poeta Heinrich Heine dedicou-lhe um relato de viagem. No centro se encontra o monte Brocken, que é o destino de muitos praticantes de caminhada. Além disso, numerosas espécies vegetais e animais vivem nessas florestas mistas, como esta ameaçada "Pulsatilla alpina".

Dez florestas alemãs Parque Nacional de Hainich Localizado no estado da Turíngia, este parque abriga a maior área conectada de florestas decíduas (com árvores que perdem folhas no outono e inverno) da Alemanha. Por suas florestas mistas de faia, com plantas de até 800 anos, o Parque Nacional de Hainich foi elevado a Patrimônio Mundial Natural da Unesco em 2011. Ali vivem muitas espécies raras de animais, como, por exemplo, gatos selvagens.

Dez florestas alemãs Parque Natural do Alto Palatinado Aqui também se encontram alguns habitats, como vales pantanosos, bosques e riachos, ainda quase em seu estado original. Eles concedem á paisagem uma atmosfera mística. As ruínas do castelo Flossenbürg (foto) são consideradas símbolo do Parque Natural do Norte do Alto Palatinado.

Dez florestas alemãs Região de Spessart Spessart é uma região montanhosa coberta de florestas, localizada entre os estados de Hessen e Baviera. No passado, Spessart foi uma popular área de caça para nobres e arcebispos. Também são lendários os bandos de bandidos no século 19. Eles foram eternizados pelo escritor alemão Wilhelm Hauff em seu livro "Das Wirtshaus im Spessart" ("A estalagem de Spessart", em tradução livre), de 1827.

Dez florestas alemãs Parque Nacional da Floresta da Baviera O lago Rachel (foto) é um dos três lagos de montanha na Floresta da Baviera. Ali nenhuma árvore é cortada mais há décadas. Como o lago só é acessível a pé, uma atmosfera particularmente serena reina aos 1.070 metros de altitude. Em 1970, a Floresta da Baviera foi declarada Parque Nacional – o primeiro na Alemanha.

Dez florestas alemãs Parque Nacional de Berchtesgaden Este é o único Parque Nacional alemão nos Alpes. Devido à sua localização nas altas montanhas, os praticantes de caminhada podem observar, com alguma sorte, animais raros, como o íbex-dos-alpes, a águia-real e a lebre-alpina. Autoria: Andreas Kirchhoff (ca)



_________________