As principais notícias do dia 05/06/2019

MUNDO

Líderes mundiais prestam homenagem a veteranos do Dia D

Em celebração dos 75 anos da invasão aliada da Normandia, Elizabeth 2ª, Trump, Merkel, Macron e outros líderes homenageiam soldados que participaram da operação, considerada decisiva para o fim da Segunda Guerra. Leia mais

Os diferentes significados do Dia D

Em 6 de junho de 1944, dezenas de milhares de soldados aliados invadiram a Normandia, e o dia entrou para a história como o começo do fim do regime nazista. Até hoje, países envolvidos têm visões distintas sobre a data. Leia mais

Japonesas declaram guerra ao salto alto

Atriz inicia campanha #KuToo para acabar com a prática de exigir o uso de salto alto no trabalho e ganha rápido apoio das mulheres do país. Pressionado, governo analisa demanda. Leia mais

UE ameaça punir Itália por endividamento excessivo

Tratado de Maastricht prevê déficit estatal máximo de 60% do PIB: o de Roma é de 132%. Segundo Comissão Europeia, país não tomou medidas suficientes para cumprir normas e está sujeito a multa bilionária. Leia mais

Opinião: A dívida da Itália e o porrete de Bruxelas

A UE quer responder com um procedimento de déficit excessivo às sucessivas transgressões do governo populista em Roma. Será muito barulho por nada, mas ainda assim esse barulho é necessário, opina Andreas Rostek-Buetti. Leia mais

BRASIL

Brasil pode ver explosão do caos no trânsito

No país em que em média 35 mil pessoas morrem por ano no trânsito, Bolsonaro definiu um projeto como essencial em sua gestão: flexibilizar os controles sobre motoristas. Para especialistas, ele vai na contramão. Leia mais

MEIO AMBIENTE

A importância da sociedade civil para evitar tragédias ambientais

Publicado às vésperas do Dia Mundial do Meio Ambiente, decreto de Bolsonaro reduziu participação da sociedade civil no Conama. Para especialistas, medida pode resultar em novos desastres, como os de Mariana e Brumadinho. Leia mais

Peculiaridades do trânsito na Alemanha Afinal, eu posso dirigir? A carteira de motorista estrangeira, como a brasileira, vale por até seis meses após a chegada na Alemanha. Depois disso, é preciso tirar uma habilitação alemã (Führerschein). Como brasileiros, temos a vantagem de não precisar, obrigatoriamente, tomar aulas na auto-escola, mas elas são recomendáveis. A carteira internacional também perde a validade depois de seis meses.

Peculiaridades do trânsito na Alemanha Retrovisor, grande amigo Bicicletas estão por todo lado, menos na Autobahn. Por isso, o motorista sempre tem de conferir os pontos cegos do veículo antes de mudar de faixa, dobrar uma rua ou estacionar. Não se envergonhe de usar todos os espelhos e virar bem o pescoço para conferir se não tem ninguém mesmo vindo atrás.

Peculiaridades do trânsito na Alemanha Seta verde Quando não houver sinalização especificando a preferencial, quem vem da direita sempre tem prioridade. Uma peculiaridade é a seta verde (Grüner Pfeil) em alguns semáforos. Quando o sinal está vermelho, ela permite dobrar à direita se o trânsito permitir. Mas, atenção, é obrigatório parar antes de dobrar.

Peculiaridades do trânsito na Alemanha O caminho para a esquerda As conversões à esquerda funcionam de forma diferente. Nas vias brasileiras, vamos para o acostamento para cruzar a pista. Na Alemanha, ou existe uma faixa central somente naquele trecho ou o motorista aguarda na própria pista e espera a chance de entrar na pista transversal.

Peculiaridades do trânsito na Alemanha Faixa de segurança Pode ser que no Brasil ela não seja levada ao pé da letra, mas na Alemanha a faixa de segurança (Zebrastreifen) é respeitada.

Peculiaridades do trânsito na Alemanha Regra do zíper Há mais de 40 anos, foi introduzida no trânsito alemão a regra do zíper (Reißverschlussverfahren). Quando pistas convergem para uma só, os especialistas recomendam ir até o final para só então entrar na nova pista, alternadamente, carro a carro. Quem pensa que deve mudar já bem antes de acabar a pista, se engana. Ele acaba atrapalhando ainda mais o trânsito.

Peculiaridades do trânsito na Alemanha Limites de velocidade Engana-se quem pensa que não há restrição de velocidade na Alemanha. Enquanto na Autobahn, caso não haja nada especificado, a velocidade recomendada é 130 km/h (a mínima é de 60 km/h), nos perímetros urbanos, o limite é de 50 km/h e em alguns locais de 30 km/h. Em vias secundárias, de pista simples, a velocidade permitida varia de 70 km/h a 100 km/h.

Peculiaridades do trânsito na Alemanha Não pare na pista Nas placas de estacionamento (foto), a seta indica exatamente onde começa a proibição. Há ainda outras, que mostram o final do trecho, o meio da área de estacionamento ou os horários em que ele é permitido. Outro recurso é o disco de estacionamento (Parkscheibe), colocado dentro do carro com o horário de chegada. Ele só pode ser usado onde está especificado por quanto tempo é gratuito estacionar.

Peculiaridades do trânsito na Alemanha Colete refletor, triângulo e primeiros socorros Todo carro que circula na Alemanha precisa ter um kit de primeiros socorros, um triângulo de sinalização e ao menos um colete refletor. Extintor de incêndio não é obrigatório. Na época de frio, chuva e neve, pneus de inverno são obrigatórios. E nos locais que ficam perigosos quando a via está coberta por neve, há placas mostrando a obrigatoriedade do uso de correntes de neve nas rodas.

Peculiaridades do trânsito na Alemanha Cadê o frentista? Nos postos de abastecimento alemães, não há! O próprio motorista se serve e informa o número da bomba ao caixa. Muitos lava-jatos também não têm atendentes. Outra diferença é que muitos carros são movidos a diesel, cujo preço é mais baixo, mas o imposto é mais alto. Alguns postos também oferecem etanol. E são cada vez mais comuns pontos para abastecer carros elétricos.

Peculiaridades do trânsito na Alemanha Passagem de sapos Em épocas específicas do ano, podem ser vistas placas de trânsito para proteger animais, como esta, advertindo que sapos atravessam a faixa.

Peculiaridades do trânsito na Alemanha Preocupação com o ambiente Desde 2008, as principais cidades alemãs têm zonas urbanas de atmosfera protegida (Umweltzone), onde não podem transitar carros muito poluentes. Para controlar isso, os veículos precisam ter um selo no para-brisa, nas cores verde, amarelo ou vermelho, de acordo com as emissões de poluentes pelo veículo.

Peculiaridades do trânsito na Alemanha Sem pedágios A Alemanha não cobra pedágio para circulação, ao contrário de muitas nações vizinhas. É um dos poucos países onde carros de passeio podem viajar livremente sem pagar. Já para caminhões existe um sistema de pedágio nas autoestradas alemãs.

Peculiaridades do trânsito na Alemanha O corredor de salvamento Em caso de acidente ou de uma emergência na Autobahn, os motoristas devem obrigatoriamente criar um corredor para carros de polícia, ambulâncias e bombeiros. Já na auto-escola se aprende que este corredor, que precisa ser respeitado também em engarrafamentos, é aberto entre a faixa bem da esquerda e a seguinte.

Peculiaridades do trânsito na Alemanha Motoristas na contramão É comum algumas emissoras alemãs de rádio transmitirem informações sobre a situação do trânsito a cada meia hora. Algumas vezes, há advertências chocantes, sobre alguém que está vindo na contramão (Geisterfahrer, ou motorista fantasma). Ele pode ter intenções suicidas ou se enganou ao entrar na autoestrada. Neste caso, como é proibido retornar na Autobahn, ele precisa procurar a próxima saída.

Peculiaridades do trânsito na Alemanha Não tem psicotécnico Para fazer uma carteira de motorista na Alemanha, não é preciso fazer o teste dos risquinhos. Mas é necessário ir ao oculista e ainda fazer a prova teórica e a prática. Antes das provas, há um curso obrigatório de um dia sobre primeiros socorros. Para o caso de brasileiros que já tenham carteira de habilitação, o primeiro passo é traduzi-la.

Peculiaridades do trânsito na Alemanha Prova em português Quem mora na Alemanha e pensa em pedir a licença para dirigir, pode escolher o idioma das provas teórica e prática. Entre as opções, estão inglês, espanhol e português. Mas fique atento: é português europeu, de Portugal. Não seja surpreendido por termos como "marcha-atrás" ou "mudança de velocidades".

Peculiaridades do trânsito na Alemanha Carteira eterna A boa notícia para passa nas provas de direção na Alemanha é que habilitação vale para sempre. A menos que você cometa uma infração grave, que implique a perda da licença para conduzir. Para conter falsificações, fotos muito velhas e evitar que quem perdeu a carteira não a faça em país vizinho, desde 2013 elas têm de ser renovadas a cada 15 anos. As de antes de 2013 devem ser trocadas até 2033. Autoria: Tamara Menezes



