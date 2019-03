As principais notícias do dia 05/03/2019

A sátira política no Carnaval alemão de 2019

O populismo polonês

Em outro carro do Carnaval de Düsseldorf, Jaroslaw Kaczyński amarra a "Polônia liberal". Ele é ex-premiê, ex-presidente e atual chefe do Lei e Justiça (PiS), legenda abertamente anti-imigração e às vezes descrita como uma aliança entre o nacionalismo e o neofascismo. Elementos centrais do discurso do PiS são criminalidade e segurança interna e o "reestabelecimento da lei e da ordem".