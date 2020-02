As principais notícias do dia 05/02/2020

A beleza dos Alpes de Berchtesgaden

Berchtesgaden

A história do Berchtesgaden relembra a época em que surgiram as primeiras construções na região de Augustine, por volta do ano 1.102. O povoado se expandiu devido ao comércio crescente desenvolvido a partir das minas de sal e metal. Em 1.810 as construções ficaram sob o domínio da Baviera e, até hoje, servem de residência para descendentes da família real. Parte do local é aberta ao público.