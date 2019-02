As principais notícias do dia 05/02/2019

MUNDO

Rússia anuncia novos mísseis após saída de tratado

Ministro da Defesa afirma que EUA já estão desenvolvendo novos mísseis terrestres e que Rússia é obrigada a responder. Leia mais

Túmulo de Karl Marx é vandalizado em Londres

Nome do autor do "Manifesto Comunista" em lápide de mármore teria sido alvo de ataque com martelo. Não é a primeira vez que o túmulo do filósofo alemão é atacado. Leia mais

Incêndio deixa dez mortos em Paris

Fogo em prédio de oito andares em área nobre da capital francesa é controlado depois de cinco horas. Mais de 30 pessoas ficam feridas, e 50 são resgatadas. Leia mais

Veneza anuncia ingresso para turistas

Cobrança é mais uma tentativa de controlar afluxo de visitantes e afetará aqueles que ficam apenas um dia na cidade. Leia mais

BRASIL

Barreiras instaladas pela Vale não contêm rejeitos em Brumadinho

Avaliação da SOS Mata Atlântica mostra que metade do volume de rejeitos passa pelas duas membranas colocadas no rio Paraopeba. Leia mais

Depois da lama, as doenças

Enxurrada de rejeitos liberada após desastre em Brumadinho é potencialmente tóxica. Contaminação pode ocorrer por contato direto, consumo de água e até pelo ar, expondo moradores a série de enfermidades. Leia mais

ALEMANHA

Há 30 anos, último fugitivo era morto ao tentar pular o Muro de Berlim

Chris Gueffroy tinha apenas 20 anos quando tentou escapar do regime comunista alemão de uma maneira extremamente arriscada: atravessando a fronteira vigiada que dividia Berlim. Leia mais

A pequena cidade alemã que é sucesso no Instagram

Perfeitamente alinhadas e cobertas de neve, casas do século 17 de Freudenberg, no oeste da Alemanha, aparecem em milhares de fotos postadas na rede social. Leia mais

O que você precisa saber sobre a Berlinale 2019

As mulheres terão destaque especial na 69ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim. O Brasil está representado por 12 filmes. Veja aqui as principais informações sobre o festival. Leia mais

Coluna Halbzeit: A minha Copa preferida e o último herói do milagre de Berna

O título de 1954 ajudou a reintegrar a Alemanha Ocidental no mundo, além de fortalecer o moral de um povo em ruínas. Acompanhei tudo a partir de Berlim Oriental - forçosamente às escondidas, escreve Gerd Wenzel. Leia mais

