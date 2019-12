As principais notícias do dia 04/12/2019

Rodas-gigantes: símbolos de uma nova era

Nova Ferris Wheel

Com o fim da Exposição de Chicago, a primeira "Ferris Wheel" foi reerguida em outros lugares, até ser destruída em 1906. A cidade, porém, não esqueceu a atração. Em 1995, uma nova roda-gigante foi construída no Navy Pier no Lago Michigan, tendo a Ferris Wheel como modelo. Com 46 metros de altura e 40 gôndolas, ela se tornou uma das principais atrações do verão em Chicago.