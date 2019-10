As principais notícias do dia 04/10/2019

BRASIL

Ministro do Turismo é denunciado no caso dos laranjas do PSL

Ministério Público denuncia Marcelo Álvaro Antônio após PF concluir que ele comandou esquema de desvio de verbas eleitorais no partido de Bolsonaro em Minas. Segundo porta-voz, presidente manterá ministro no cargo. Leia mais

Reunião no Vaticano trata Amazônia como problema mundial

Em seu Sínodo para a Amazônia, Igreja quer buscar novos caminhos na região e entre os seus habitantes, mas ameaça entrar em choque com o governo Bolsonaro. Leia mais

União Europeia abre investigação sobre acordo Embraer-Boeing

Comissão Europeia analisa se fusão pode ameaçar competição no setor e tem 90 dias para apresentar um parecer. Acordo prevê criação de uma nova empresa de aviação comercial, com 80% de participação da gigante americana. Leia mais

Negar Holocausto não é liberdade de expressão, decide corte europeia

Em resposta à queixa de ex-deputado da legenda ultranacionalista de direita alemã NPD, Tribunal Europeu de Direitos Humanos decide que negar extermínio de judeus não está contemplado pelo direto à liberdade de expressão. Leia mais

Equador declara estado de exceção em meio a protestos

Medida vale por 60 dias e permite acionar militares. Fim do subsídio estatal aos combustíveis levou a manifestações violentas no país, com dezenas de detidos. Moreno diz que intenção dos atos é desestabilizar o governo. Leia mais

"Parlamento de chimpanzés" de Banksy é vendido por 9,8 milhões de libras

Quadro do artista britânico retratando primatas no Parlamento do Reino Unido atinge valor recorde em leilão em Londres. Em rede social, Banksy compartilha citação que critica comercialização de obras de arte. Leia mais

Assistir ao vídeo 02:13 Putin sobre Greta Thunberg: "Não partilho do entusiasmo"

Por que as folhas caem no outono? Mágica transformação Parece meio óbvio que folhas são verdes. Mas, na Europa, elas têm essa cor apenas na primavera e no verão. No outono, as folhas são marrons, vermelhas ou amarelas.

Por que as folhas caem no outono? Fotossíntese O pigmento verde nas folhas é a clorofila. Ele absorve a luz do sol e possibilita que plantas produzam açúcares a partir da água e do dióxido de carbono. A estrutura da clorofila se parece com o pigmento vermelho do sangue humano.

Por que as folhas caem no outono? Quando chega o outono Quando os dias se tornam mais curtos e as noites mais longas, uma árvore sabe que chegou o tempo de se preparar para o inverno. O processo começa devagar, com a quebra da clorofila em moléculas menores e seu armazenamento no tronco e raízes.

Por que as folhas caem no outono? Surge o vermelho Além de clorofila, a folha tem também pigmentos vermelhos e amarelos. Na primavera e no verão, eles não são visíveis, pois o verde da clorofila esconde todas as outras cores. Quando a clorofila desaparece, o vermelho e o amarelo podem brilhar.

Por que as folhas caem no outono? Paleta de cores Carotenoides são responsáveis pelas cores douradas e laranjas. As antocianinas dão o tom dos vermelhos e violetas. Mas essas cores só aparecem quando o verde profundo para de encobri-las.

Por que as folhas caem no outono? Sem função Assim que a árvore quebra toda a clorofila, não há mais função para suas folhas. Uma película entre o galho e a folha se forma, cortando o suprimento de água e nutrientes. Depois disso, a folha morre e cai.

Por que as folhas caem no outono? Tanto desperdício As células de uma folha têm muita água. Se essa água congelasse e formasse cristais no inverno, as folhas quebrariam de qualquer jeito. Com temperaturas congelantes, não há nenhum motivo para mantê-las.

Por que as folhas caem no outono? Chega o inverno No inverno, as árvores não recebem quantidade suficiente de água para fazer a fotossíntese: mais um motivo para se livrar das folhas. Nestse período, as árvores hibernam, esperando por dias mais longos e quentes para que as folhas possam crescer novamente.

Por que as folhas caem no outono? Nem todas Algumas árvores se comportam de forma diferente, como estas na Floresta Amazônica, que estão sempre verdes. Como o inverno não é congelante em algumas partes do mundo, elas não precisam hibernar e mantêm as folhas e a clorofila durante todo o ano. Autoria: Brigitte Osterath (cn)



