As principais notícias do dia 04/10/18

Dez passeios inusitados pela Alemanha

Natal dos sonhos em Nurembergue

Com o Natal chegando, Nurembergue convida turistas de todas as partes do mundo para vivenciar essa bela cidade à noite. Num trajeto guiado de bonde, você pode fazer uma viagem histórica por essa cidade histórica, toda iluminada, enquanto bebe um quentão e se esbalda com os biscoitos de pão de mel. Depois, bata perna pelo famoso e tradicional mercado de Natal, uma atração obrigatória.

Autoria: Dominique St. John (nm)