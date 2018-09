As principais notícias do dia 04/09/18

Personalidades que visitaram o Museu Nacional no século 20

Claude Lévi-Strauss

De acordo com registros do Museu Nacional, o antropólogo belga Claude Lévi-Strauss (primeiro no canto esquerdo da imagem) esteve no prédio histórico entre 1931 e 1940. Strauss tem extenso trabalho sobre a Amazônia, relatado na obra Tristes Trópicos.