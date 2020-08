As principais notícias do dia 04/08/2020

MUNDO

Explosões deixam dezenas de mortos em Beirute

Autoridades afirmam que 2.750 toneladas de nitrato de amônio estocadas na zona portuária foram a causa das explosões que devastaram a capital libanesa. Nações de todo o mundo oferecem apoio ao país. Leia mais

Ex-presidente da Colômbia tem prisão decretada

Álvaro Uribe é acusado de fraude processual e de subornar testemunhas para incriminar adversário político. Corte Suprema ordenou prisão domiciliar para o ex-mandatário, que governou o país entre 2002 e 2010. Leia mais

Opinião: Dom Juan Carlos, o monarca da triste figura

Por seus serviços como jovem rei, Juan Carlos teria direito a um lugar de honra na história. Mas, depois de uma série de escândalos, sua ida ao exílio deve ser vista como uma fuga da Justiça, opina Gabriel González.Leia mais

Mensagem na areia salva marinheiros desaparecidos no Oceano Pacífico

Trio de marinheiros que havia se desviado de rota e ficado sem combustível foi localizado numa pequena ilha da Micronésia após três dias. Aeronaves avistaram sinal gigante de SOS escrito na areia da praia. Leia mais

Argentina anuncia acordo para reestruturação de dívida

Governo diz ter obtido acerto com três grandes grupos credores, em passo vital para superar recessão que o país enfrenta desde 2018. Leia mais

Número de infectados na Itália foi seis vezes maior, aponta estudo

Segundo estudo, 1,5 milhão de pessoas tiveram contato com a covid-19 no país europeu – seis vezes mais do que os 250 mil casos oficias. Segundo especialista, quarentena foi crucial para poupar o sul da Itália. Leia mais

ALEMANHA

Alemanha já enfrenta segunda onda de covid-19, diz associação médica

Sindicato alemão afirma que, com infecções em alta, temida segunda onda chegou ao país, embora mais branda. Sem vacina ou remédio, propagação só pode ser controlada com máscara e distanciamento, alerta entidade. Leia mais

O adeus ao futebol de Höwedes, campeão mundial e pau para toda obra

É o sétimo campeão mundial de 2014 que decide pendurar as chuteiras. Ao colocar um ponto final na sua carreira, jogador afirmou estar farto. "O negócio do futebol se desenvolveu de uma forma brutal." Leia mais

BRASIL

Brasil registra mais de 1,1 mil mortes por covid-19 nas últimas 24 horas

Total de óbitos identificados oficialmente chega a 95.819, com 2.801.921 infecções pelo novo coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, 1.970.767 pessoas se recuperaram na doença. Leia mais​​​​​​​​​​​​​​