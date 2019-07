As principais notícias do dia 04/07/2019

Dicas de turismo na Baviera

Natureza e arte

O lago Kochelsee fica a 600 metros acima do nível do mar – 200 metros a menos que o Walchensee – e está numa vasta região pantanosa. Natureza e arte estão ligadas aqui: no início do século 20, o lago foi ponto de encontro do grupo de artistas expressionistas "Der Blaue Reiter". Vale a pena visitar o museu Franz Marc, em Kochelsee: ele é dedicado ao trabalho do grande artista e seus contemporâneos.