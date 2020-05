As principais notícias do dia 04/05/2020

As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus

Brasil tem 105.222 casos e 7.288 mortes, segundo Ministério da Saúde

Trump afirma que vacina pode estar disponível até final do ano

Japão estende estado de emergência até 31 de maio

Nova Zelândia zera registro de novos casos

MUNDO

Países doam bilhões para financiar vacina contra coronavírus

Lideradas pela UE, nações e entidades lançam iniciativa internacional para financiar pesquisas voltadas à imunização e tratamento da covid-19. Comissão Europeia doa 1 bilhão de euros. EUA não participam dos esforços. Leia mais

Países europeus aliviam restrições, mas ainda impõem limites

Milhões de pessoas voltam às ruas após reabertura parcial do comércio e das escolas em nações da UE, em meio a queda na taxa de contágio e mortes. Medidas variam entre países, que ainda temem segunda onda de infecções. Leia mais

Vazamento de petróleo coloca em risco indígenas no Equador

Rompimento de oleodutos provoca maior derramamento dos últimos 15 anos na Amazônia equatoriana. Com rios contaminados, ameaça da fome paira sobre comunidades da região. Pandemia agrava ainda mais a emergência alimentar. Leia mais

BRASIL

Bolsonaro nomeia indicado de Ramagem para comando da PF

Rolando Alexandre de Souza deixará cargo na Abin para ser o novo diretor-geral da Polícia Federal. Escolha ocorre após STF barrar nomeação de Alexandre Ramagem, amigo dos filhos do presidente. Leia mais

Coluna Caros Brasileiros: A falsa fé nos militares

De onde vem a confiança inabalável de que as Forças Armadas podem pôr ordem na casa? Tropas e tanques podem até abafar crises e garantir certa ordem, mas não são capazes de solucionar problemas estruturais. Leia mais

CIÊNCIA E SAÚDE

As candidatas a vacina contra o coronavírus

Mais de 100 institutos e empresas em diferentes países pesquisam um antígeno contra o vírus Sars-Cov-2 usando três diferentes técnicas de imunização. Entenda as diferenças entre elas. Leia mais

ECONOMIA

Pandemia de coronavírus impulsiona mercado de maconha

Classificada como produto essencial em alguns estados americanos, venda de cannabis quase dobra nos EUA. Canadá também registra crescimento da demanda depois de lucros menores do que o esperado com a legalização. Leia mais

ALEMANHA

Alemanha teria 1,8 milhão de infectados pelo coronavírus, diz estudo

Com base em dados de cidade do oeste alemão foco de covid-19, estudo aponta que número de casos no país pode ser dez vezes maior do que o oficial. Resultado mostra ainda que 22% dos infectados não apresentaram sintomas. Leia mais

Hamburgo apreende 500 kg de cocaína em navio que zarpou do Brasil

Autoridades alfandegárias estavam monitorando embarcação, que tinha como origem o porto de Santos. Um tripulante foi preso. Cocaína estava em pacotes à prova d'água presos a um transmissor GPS. Leia mais

Alemanha relaxa gradualmente medidas de confinamento

Escolas, instituições e alguns setores do comércio retomam parcialmente suas atividades, mas com cuidados estritos. Saxônia-Anhalt é o primeiro estado a relaxar restrições de contato social em espaços públicos. Leia mais

Coluna Checkpoint Berlim: Berlim lança exposição virtual nos 75 anos do fim da Segunda Guerra

"Você quer o que você vota?" é uma das frases da campanha de lançamento do projeto, que, além de mostrar imagens e depoimentos históricos, pretende refletir sobre como uma democracia se torna uma ditadura. Leia mais

