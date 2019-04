As principais notícias do dia 04/04/2019

BRASIL

Fala de Vélez em defesa de 64 agrava crise no MEC

Ministro da Educação irrita até militares, vê pressão contra sua permanência no cargo aumentar e tem mais dois indicados por ele exonerados. Leia mais

Temer vira réu por reforma em casa da filha

Justiça de SP aceita denúncia contra o ex-presidente por lavagem de dinheiro. Obras teriam sido pagas com propina. Leia mais

Desastres ligam alerta em barragem de rejeitos radioativos

Lixo nuclear de usina de urânio desativada há mais de duas décadas em Minas Gerais preocupa autoridades. Leia mais

MUNDO

Atirador de Christchurch responde por 50 acusações de homicídio

Australiano será julgado pelo Supremo Tribunal da Nova Zelândia por 50 acusações de homicídio e mais 39 de tentativa. Leia mais

Relatório isenta pilotos de culpa na queda do Boeing da Ethiopian

Governo da Etiópia afirma que tripulação seguiu procedimentos recomendados pelo fabricante americano. Leia mais

UE condena retirada da imunidade parlamentar de Guaidó

Chefe da diplomacia europeia afirma que decisão da assembleia formada por chavistas é "grave violação" da Constituição. Leia mais

Carlos Ghosn é preso novamente no Japão

Ex-presidente da montadora de grupo que inclui Renault e Mitsubishi é alvo de nova acusação de desvio de dinheiro. Leia mais

Opinião: Otan ainda é necessária

Aliança militar oferece proteção contra uma Rússia cada vez mais agressiva, opina Bernd Riegert. Leia mais

ALEMANHA

Alemanha muda lei para revogar cidadania de terroristas

Governo decide que pessoas com dupla nacionalidade que se unirem a grupos terroristas no Exterior perderão cidadania. Leia mais

SAÚDE

Má alimentação mata mais do que cigarro, afirma estudo

Pesquisa aponta que má dieta alimentar é fator de risco responsável pelo maior número de mortes no mundo. Leia mais

CULTURA

O fenômeno literário Geovani Martins

Com seus contos em torno do universo da favela, jovem escritor carioca conquista leitores no Brasil e no exterior. Leia mais

Paz é poder na retrospectiva de Yoko Ono em Leipzig

A excêntrica nipo-americana já era uma artista original antes de conhecer Lennon. Mostra é a maior já vista na Alemanha. Leia mais

_____________