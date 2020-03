As principais notícias do dia 04/03/2020

MUNDO

Erdogan aumenta pressão sobre UE após deflagrar crise na fronteira com Grécia

Presidente da Turquia diz que acúmulo de migrantes rumo à Grécia só terá fim se Bruxelas declarar apoio às manobras de Ancara na Síria. Europeus denunciam "chantagem" e fecham fronteiras temendo nova onda migratória.Leia mais

Como a política migratória europeia mudou desde 2015

Milhares de migrantes permanecem aglomerados na fronteira greco-turca, querendo entrar na União Europeia. Cinco anos atrás, foi possível seguir para a Alemanha por um breve período – mas não desta vez. O que mudou?Leia mais

Opinião: Volta de Joe Biden mostra desejo de união dos democratas

Superterça deixa mensagem clara ao definir que candidato presidencial democrata será Joe Biden ou Bernie Sanders. Partido perde oportunidade de renovação, opina Christina Bergmann.Leia mais

Greta Thunberg critica novo projeto de lei da UE para o clima

Ambientalista sueca diz que meta do bloco é "capitulação" diante da crise climática. Comissão Europeia apresentou proposta que obriga bloco a zerar emissões de carbono até 2050. Leia mais

EUA atacam talibãs no Afeganistão pela primeira vez após acordo de paz

Porta-voz das forças americanas diz que bombardeio teve como meta defender as forças de segurança afegãs, alvo de agressões. Investida ocorre dias após assinatura de tratado entre insurgentes e Washington.Leia mais

Itália fecha universidades e escolas por medo do coronavírus

Além da medida, governo italiano decreta ainda que todos os eventos esportivos devem ocorrer sem presença de público durante um mês, para evitar maior disseminação da Covid-19. Brasil confirma terceiro caso da doença.Leia mais

ALEMANHA

Reeleição de governador da Turíngia encerra crise nacional

Bodo Ramelow é reconduzido ao cargo no estado do Leste Alemão, encerrando episódio iniciado um mês atrás, pelo apoio da AfD a político do Partido Liberal, e que ameaçou a coalizão de Merkel.Leia mais

Esqueçam a Alemanha perfeita!

Fonte de mel e euros: assim a Alemanha é vista por muitos. Uma imagem não só pesada de carregar: ela é também falsa. É possível reconhecer os defeitos do próprio país e continuar amando-o. O Brasil ensina isso.Leia mais

BRASIL

PIB cresce 1,1% em 2019, metade do que chegou a ser projetado pelo mercado

Índice do Brasil ficou abaixo das altas de 1,3% vistas em 2018 e em 2017. Consumo puxou crescimento, mas investimento também teve números positivos.Leia mais

O Brasil na imprensa alemã

Mortes devido a fortes chuvas na Região Sudeste, impacto do novo coronavírus na economia brasileira e inquérito contra igreja evangélica que promete "imunização contra qualquer vírus" foram destaque na mídia da Alemanha.Leia mais