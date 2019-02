As principais notícias do dia 04/02/2019

AMÉRICA LATINA

Europeus isolam Maduro ainda mais

Após fim de ultimato a líder venezuelano, vários Estados-membros da UE se unem a grupo de países que reconheceram Guaidó como presidente interino. Leia mais

Outsider vence eleição em El Salvador

Ex-prefeito de San Salvador, com visual jovem e discurso anticorrupção, vence eleição presidencial no primeiro turno e quebra domínio de três décadas dos dois maiores partidos do país. Leia mais

BRASIL

Avanço da lama vai matando o rio Paraopeba

A avalanche de rejeitos gerada pelo colapso da barragem em Brumadinho já atinge 120 quilômetros do rio em Minas Gerais, causa a morte de peixes e inviabiliza vida de comunidades tradicionais. Leia mais

Moro apresenta pacote anticrime

Proposta do ministro da Justiça e Segurança Pública altera 14 leis e inclui a prisão após condenação em segunda instância e a criminalização do caixa 2 em campanhas eleitorais. Leia mais

MUNDO

Papa faz história com visita à Península Arábica

Francisco é primeiro líder da Igreja Católica a visitar região de origem do islã. Em discurso, pontífice menciona conflito no Iêmen e em outros países do Oriente Médio e pede fim da violência justificada pela religião. Leia mais

A solução para o lixo plástico que muitos parecem ignorar

Gigantes do setor petroquímico anunciaram aliança para combater a poluição por resíduos plásticos. Plano inclui reciclagem, educação e saneamento, mas deixa de lado questão-chave: reduzir a produção do material. Leia mais

Coluna: Um dos memoriais mais visitados de Berlim

Em 2018, Topografia do Terror recebeu número recorde de visitantes. Dedicado aos horrores praticados pelo regime nazista, local ganha cada vez mais importância na manutenção da memória. Leia mais

Dez histórias por trás de quadros famosos "Madona Sistina" Todos os anos, centenas de milhares de pessoas vão a Dresden ver a "Madona Sistina", uma das principais obras do Renascimento, pintada por Rafael Sanzio em 1512. Em 1754, o rei Augusto 3° a comprou de monges italianos, trazendo-a para a Saxônia. Após a guerra, a obra foi levada para Moscou, onde permaneceu por mais de uma década. A fama da pintura, no entanto, se deve a outro motivo.

Dez histórias por trás de quadros famosos Anjos rafaelitas Na parte inferior do quadro, Rafael pintou seus famosos anjos, de forma bastante humana, quase como crianças sem fazer nada e dando espaço a várias interpretações. E logo os querubins apareceram em caixinhas de joias, ou até mesmo como dois porquinhos na propaganda de um açougue em Chicago no fim do século 19, sem falar de camisetas, papéis de carta, bolas de natal, embalagem de chocolate...

Dez histórias por trás de quadros famosos "Autorretrado com orelha cortada" Na véspera de Natal de 1888, Vincent van Gogh foi encontrado ensanguentado em sua casa no sul da França. Ele havia cortado parte da orelha esquerda e entregue a uma prostituta em Arles, onde dividia um ateliê com Paul Gauguin. Este autorretrado foi pintado em 1889 e testemunha o desequilíbrio de Van Gogh diante da partida do amigo. Pela posição da orelha, o quadro foi feito diante de um espelho.

Dez histórias por trás de quadros famosos "A arte da pintura" Jan Vermeer foi um mestre da encenação, não somente pela cortina em "A arte da pintura", onde retrata a si mesmo e a Clio, musa da história, e um mapa da antiga Holanda unida. Um apelo nostálgico, pois o quadro foi pintado entre 1664 e 1673, após a divisão do país. A obra pertenceu a Adolf Hitler, que a havia comprado de um conde austríaco. Após a guerra, foi devolvida à Áustria pelos americanos.

Dez histórias por trás de quadros famosos "Mona Lisa" Desde o fim do séc. 18, a "Mona Lisa" está no Museu do Louvre. Mas de lá sumiu em 1911. E a suspeita recaiu sobre Pablo Picasso e o poeta Apollinaire, que estiveram envolvidos num furto de esculturas do museu. Mas a culpa deles não pôde ser comprovada e o quadro foi encontrado só dois anos depois. Ele fora roubado por um operário italiano que trabalhava no Louvre e que tentou vendê-lo na Itália.

Dez histórias por trás de quadros famosos "Mar de gelo" Apesar de ter vivido há 200 anos, o fato de ter produzido quadros completamente artificiais faz do alemão Caspar David Friedrich um pintor muito moderno em tempos de mundos virtuais. Sua pintura "Mar de gelo", executada em 1823/1824, poderia ter saído da tela de um computador e comprova que o Romantismo está mais atual do que nunca numa sociedade marcada pela necessidade de segurança e intimidade.

Dez histórias por trás de quadros famosos "A lição de anatomia" Diz-se que a violência é para nossos dias o que a sexualidade foi para época vitoriana: outra obra icônica e bastante atual é "A lição de anatomia", pintada em 1632 por Rembrandt. Na época, só era permitida uma dissecação pública por ano, realizada no inverno para melhor conservação do corpo, que tinha de ser de um criminoso executado. Por serem raros, tais eventos eram acontecimentos sociais.

Dez histórias por trás de quadros famosos "Melancolia" Na Idade Média, a melancolia foi um pecado capital. Ela abatia não só pessoas normais, mas também religiosos, que não conseguiam encontrar mais em Deus a resposta para todos os seus problemas. Assim, nada mais que um anjo caído e triste na gravura "Melancolia I", executada em 1514 por Albrecht Dürer, para anunciar o Renascimento e o fato de, a partir daí, a humanidade estar estregue à sua sorte.

Dez histórias por trás de quadros famosos "A origem do mundo" Gustave Courbet pintou este quadro em 1866 para um diplomata turco e não se sabe quem lhe serviu de modelo. Mas retratar seus órgãos genitais sem nenhum filtro mitológico foi ato decisivo rumo ao modernismo. A obra pertenceu ao psicanalista francês Jacques Lacan e foi mostrada ao público pela primeira vez somente em 1988. Ela está hoje no Museu d'Orsay, em Paris, com direito a vigilante próprio.

Dez histórias por trás de quadros famosos "Guernica" Picasso retratou em "Guernica" o bombardeio da cidade basca pelos alemães em 1937. Consta que, ao ver uma pequena foto do quadro no estúdio do pintor em 1944 na Paris ocupada, um oficial alemão perguntou: "Foi você que fez isto?", no que ele respondeu: "Não, foram vocês." Picasso determinou que a obra ficasse sob a guarda do MoMA de Nova York até que a democracia fosse restaurada em seu país.

Dez histórias por trás de quadros famosos "Abaporu" Pintado em 1928 por Tarsila do Amaral, o "Abaporu" (homem que comem gente, em tupi-guarani) não é somente a representação pictórica do modernismo brasileiro, mas também o carro-chefe do acervo do museu Malba, em Buenos Aires. É triste, mas é verdade. Ele não está mais no Brasil. Foi vendido em 1995 para um colecionador argentino, já que na época, não se encontrou um comprador brasileiro. Autoria: Carlos Albuquerque



