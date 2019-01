As principais notícias do dia 04/01/2019

Viagem pela arquitetura modernista da Alemanha

Modernismo até nos detalhes: Casa Schulenburg

A Casa Schulenburg, em Gera, Turíngia, também foi concebida como residência. Henry van de Velde, importante expoente dos primórdios do modernismo, foi quem a projetou, sendo também responsável pela decoração do interior, até os utensílios de mesa. Lá, o ano do centenário da Bauhaus, 2019, é comemorado com três mostras especiais.