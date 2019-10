As principais notícias do dia 03/10/2019

ALEMANHA

Unidade alemã ainda está incompleta, diz Merkel

Lideranças políticas celebram os 29 anos da Reunificação e admitem que processo para eliminar desigualdade entre os dois lados do país ainda não está completo, impondo um desafio aos alemães.Leia mais

Opinião: Unidade Alemã vai ficar para a próxima geração

A Reunificação está concluída depois de quase 30 anos? De forma alguma, opina Kay-Alexander Scholz. Resta também um difícil legado. Cabe aos jovens do Leste e Oeste assumir o desafio para que cresçam unidos. Leia mais

BRASIL

Operação prende mulher e cunhado de acusado de matar Marielle

Ação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro também prendeu outros dois suspeitos ligados ao PM reformado apontado como o executor da vereadora. Grupo é acusado de ocultar arma usada no crime. Leia mais

Internacionalização da Amazônia: entenda os limites do debate

Em meio à política ambiental do presidente Jair Bolsonaro, voltou à tona a discussão sobre um possível status internacional da Floresta Amazônica. Saiba o que as leis internacionais dizem sobre o assunto. Leia mais

MUNDO

Ataque com faca deixa quatro policiais mortos em Paris

Ação ocorreu na sede do comando da polícia da capital francesa. Agressor, que era funcionário administrativo no local, foi morto por agente. Leia mais

Trump quer que Chineses investiguem Biden

Presidente volta a solicitar a ajuda de um governo estrangeiro contra filho de rival democrata. Pedido semelhante feito ao governo ucraniano já provocou a abertura de um processo de impeachment. Leia mais

Hong Kong eleva pressão sobre manifestantes

Em meio ao acirramento dos confrontos, autoridades afrouxam regras para atuação das forças de segurança e planejam banir máscaras nos protestos, o que poderia expor os manifestantes pró-democracia. Leia mais

O custo humano das sanções à Venezuela

Embargo total anunciado pelos EUA, novas sanções impostas pela União Europeia: apesar de objetivo ser enfraquecer Maduro, medidas também prejudicam população venezuelana e acabam intensificando drama humanitário.Leia mais

Rede hoteleira vai pagar US$ 800 milhões para vítimas de massacre

MGM Resorts fecha acordo para encerrar ações judiciais relacionadas ao massacre de Las Vegas. Em 2017, atirador armazenou armas em hotel do grupo e matou 58 pessoas.Leia mais

