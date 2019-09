As principais notícias do dia 03/09/2019

BRASIL

O que o acordo comercial UE-Mercosul diz sobre meio ambiente

Com capítulo sobre desenvolvimento sustentável, texto vincula comércio a regras ambientais e foi citado por europeus para pressionar governo brasileiro a combater incêndios e desmatamento na Amazônia. Leia mais

Israel enviará missão para combater incêndios na Amazônia

Bombeiros e especialistas em queimadas serão enviados ao Brasil para reforçar combate ao fogo na Floresta Amazônica, que atingiu níveis alarmantes em agosto. Decisão foi tomada por Netahyahu após conversa com Bolsonaro. Leia mais

Bolsonaro cancela participação em encontro sobre Amazônia

Planalto informa que presidente não se reunirá com líderes da região amazônica na Colômbia porque estará se preparando para cirurgia. Governo propõe que situação da floresta seja discutida em nova data. Leia mais

Coluna Contra a Corrente: Brasil e suas perigosas milícias

As milícias brasileiras são formadas por policiais civis e militares e outros oficiais altamente violentos, que cometem crimes com total impunidade, ocupando áreas abandonadas pelo Estado (Parte 2 e final da série). Leia mais

ALEMANHA

Opinião: Quem tem medo dos populistas de direita?

A AfD ameaça as instituições culturais? A liberdade artística está em risco? É preciso estar atento a isso, mas agir na defensiva não é suficiente: a cultura precisa enfrentar críticas justificadas, opina Gero Schliess. Leia mais

MUNDO

EUA ordenam que 1 milhão de pessoas deixem suas casas por furacão Dorian

Um dos mais poderosos furacões da história, Dorian deixou cinco mortos nas Bahamas e agora ruma para a costa americana, forçando moradores dos estados da Flórida, Carolina do Sul e Geórgia a deixarem suas casas. Leia mais

Incêndio em barco na Califórnia deixa ao menos 25 mortos

Embarcação de mergulho com 33 passageiros e seis tripulantes pegou fogo no meio da noite, aprisionando muitas pessoas alojadas em seu interior. Autoridades investigam as causas do fogo e buscam nove desaparecidos. Leia mais

Populistas aprovam nova coalizão de governo na Itália

Em votação online, membros do M5S dão luz verde à aliança com ex-arquirrival de centro-esquerda, mantendo Giuseppe Conte como premiê. Resultado elimina um dos obstáculos para a solução da crise política no país. Leia mais

Boris Johnson perde maioria no Parlamento do Reino Unido

Deputado abandona Partido Conservador por discordar da política do primeiro-ministro para o Brexit. Ida de parlamentar para a oposição aumenta as chances de aprovação de moção pedindo adiamento da saída da UE. Leia mais

________________

Os maiores medos dos alemães 7° lugar: Desemprego O instituto Emnid entrevistou os alemães quanto a seus receios diante de sete temas, que vão da criminalidade ao desemprego. Em média, somente 33% dos entrevistados disseram ter medo de perder o emprego. Entre as mulheres, essa cifra é maior (40%), como também entre os cidadãos do Leste alemão (37%). Mesmo assim, o desemprego é lanterninha entre os temores dos alemães.

Os maiores medos dos alemães 6° lugar: Refugiados Afluxo de refugiados ocupa somente penúltimo lugar entre medos dos alemães: em média, 45% dos entrevistados mencionaram preocupação com entrada de migrantes. Entre as mulheres, esse temor é mais elevado (49%). A surpresa ficou por conta do Leste alemão: em média, só 43%. Há também diferenças de orientação política: o tema é o que mais preocupa eleitores da legenda populista de direita AfD (90%).

Os maiores medos dos alemães 5° lugar: Pobreza na velhice Entre os sete temas apresentados, a pobreza na velhice preocupa em média 59% dos alemães. Nos estados do Leste, o receio é um pouco menor (57%). Essa cifra, no entanto, eleva-se entre as mulheres: 64%. Já quanto às diferenças de orientação política dos entrevistados: 71% dos eleitores do partido A Esquerda responderam que tinham medo de envelhecer pobres.

Os maiores medos dos alemães 4° lugar: Criminalidade Em média 62% dos mil entrevistados pelo instituto de pesquisa de opinião Emnid expressaram receios em torno da segurança, o que faz com que a criminalidade ocupe o quarto lugar entre os temas sugeridos. Entre as mulheres (65%), no Leste alemão (68%) e entre os eleitores da legenda populista de direita AfD (84%), o tema gera mais preocupações.

Os maiores medos dos alemães 3° lugar: Atentados terroristas O medo de ataques terroristas na Alemanha, um tema que também gira em torno de segurança, ocupa a terceira posição entre os medos dos entrevistados pelo Emnid. Em média, 63% disseram se preocupar com possíveis atentados no país. Mais uma vez, entre as mulheres (70%), nos estados do Leste alemão (72%) e entre eleitores da AfD (72%), esse temor é mais acentuado.

Os maiores medos dos alemães 2° lugar: Novas guerras Guerra na Síria e no leste ucraniano, tensões na Península da Coreia: o mundo parece estar mais complexo e mais violento. Isso explica, possivelmente, por que em média 65% dos cidadãos alemães entrevistados disseram temer a eclosão de novas guerras. Novamente, esse temor é mais acentuado entre as mulheres (70%). Já nos estados da antiga Alemanha Oriental, essa média permaneceu inalterada.

Os maiores medos dos alemães 1° lugar: Mudanças climáticas Em vez da entrada de refugiados ou da perda de emprego, o grande medo dos alemães são as mudanças climáticas – em média, 71% deles disseram temê-las. Entre as mulheres e nos estados do Leste alemão, o tema preocupa até mesmo 76% dos entrevistados. O tópico, no entanto, é menos amedrontador para eleitores de A Esquerda (58%) ou da ultradireitista AfD (57%).



Assistir ao vídeo 02:51 Compartilhar Aos 102 anos, idoso ensina natação para crianças em Berlim Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3Owl5 Aos 102 anos, idoso ensina natação para crianças em Berlim

________________