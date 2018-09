As principais notícias do dia 03/09/18

Floresta Nacional do Jamari

Da floresta para a exportação

O que é extraído da Floresta Nacional do Jamari é trabalhado nas serrarias das concessionárias, em Itapuã do Oeste. Para fiscalizar se as toras estocadas no pátio condizem com o volume de madeira declarado, o Serviço Florestal desenvolveu uma técnica de medição feita com a ajuda de drones. Na serraria, a madeira é cortada de acordo com os pedidos dos clientes – cerca de 70% estão fora do Brasil.