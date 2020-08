As principais notícias do dia 03/08/2020

BRASIL

Produção de cloroquina coloca Bolsonaro na mira da Justiça

MP quer apurar responsabilidade de presidente na ordem para Exército aumentar fabricação de medicamento sem eficácia comprovada contra covid-19. Há suspeita de superfaturamento na compra de insumos. Leia mais

Brasil tem 561 mortes por covid-19 em 24 horas

Dados do Ministério da Saúde apresentam diferenças em relação aos do Conass, que somam 556 óbitos. Os dois levantamentos, porém, confirmam que o país se aproxima da marca de 95 mil vítimas do coronavírus. Leia mais

Braga Netto é o 7º ministro de Bolsonaro com covid-19

Casa Civil informou que titular da pasta "passa bem e está assintomático" após ser infectado pelo coronavírus. Ele segue em isolamento, cumprindo agenda de forma remota. Com 63 anos, general está no grupo de risco. Leia mais

MUNDO

Trump dá prazo para TikTok ser adquirido por empresa americana

Presidente define data limite para que serviços sejam vendidos para companhia de capital americano, caso contrário, rede social chinesa terá de deixar de operar no país. Microsoft negocia aquisição do aplicativo. Leia mais

Proibição de burca ainda divide Holanda

Em agosto de 2019, Amsterdã baniu o uso de vestimentas que cobrem o rosto, alegando razões de segurança. Muçulmanas registram aumento de intolerância. E regras anti-coronavírus tornam a questão ainda mais controversa. Leia mais

Incêndio na Califórnia ameaça desalojar milhares de pessoas

Mais de dois mil bombeiros trabalham no combate ao fogo que já consumiu mais de oito mil hectares a leste de Los Angeles. Colunas de fumaça ficaram visíveis por quilômetros. Leia mais

Ex-rei da Espanha vai deixar país após escândalos de corrupção

Juan Carlos, que ocupou o trono espanhol por quase 40 anos, é acusado de receber milhões de dólares em negócios obscuros com a Arábia Saudita. Valores teriam sido ocultados na Suíça. Leia mais

Morre aos 83 anos John Hume, um dos idealizadores da paz na Irlanda do Norte

Hume ajudou a arquitetar o Acordo de Belfast, que resultou no fim do conflito entre católicos e protestantes no país. Em 1998, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, ao lado do então líder unionista David Trimble. Leia mais

ALEMANHA

Escolas alemãs retomam aulas sob a sombra da pandemia

Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental é o primeiro estado a reabrir integralmente as escolas desde março. Inicialmente, alunos não terão que usar máscara, mas outros estados pretendem impor uso compulsório da proteção facial. Leia mais

Alemanha quer exigir de viajantes teste de covid-19 feito antes de embarque

Ministro da Saúde alemão defende que passageiros vindos de territórios de risco, incluindo o Brasil, apresentem exame negativo realizado em país de origem para entrar na Alemanha. Leia mais

Opinião: Protestos de negacionistas da pandemia não devem ser proibidos

Protestos absurdos contra as medidas de contenção do coronavírus podem ser irritantes, mas não motivo para cercear a liberdade de reunião. Agir assim seria fazer o jogo dos inimigos da democracia, opina Marcel Fürstenau. Leia mais