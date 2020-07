As principais notícias do dia 03/07/2020

MUNDO

Comissão Europeia autoriza Remdesivir para tratar covid-19

Órgão executivo da UE destaca que autorização a antiviral ocorre em procedimento acelerado e de forma provisória devido à emergência sanitária imposta pelo novo coronavírus.

A guinada conservadora do Mercosul

Em cúpula, bloco sul-americano enviou sinal de que continuará seguindo linha liberal e à direita na região, apesar da Argentina. Ao mesmo tempo, integrantes patinam entre alinhamento aos EUA ou à China.

Coronavírus empurra Cuba de volta à crise

Apesar de a covid-19 estar sob controle no país, os problemas econômicos têm se agravado, e a já difícil situação de abastecimento se torna mais crítica. Segundo semestre deve ser ainda pior na ilha caribenha.

O fim da era dos escritórios?

Há gente que já fala no fim do escritório, outros veem exagero na previsão. Mas o home office definitivamente ganhou fôlego na pandemia do novo coronavírus, e algumas mudanças podem ser duradouras.

Com Jean Castex, França ganha mais um premiê conservador

A mudança era esperada. Após mau desempenho de seu partido em pleito municipal, Macron precisa se reinventar até as próximas eleições, mas, para observadores, o novo premiê é mais déjà-vu do que renovação.

Mistério das mortes de elefantes ainda intriga Botsuana

Governo rebate acusações de ambientalistas de que teria demorado em agir ao investigar a morte de centenas de animais. Carcaças e amostras foram enviadas para análise em outros países.

BRASIL

Brasil supera 1,5 milhão de casos de covid-19

País acumula 63.174 óbitos e 1.539.081 infecções, com 1.290 mortes e 42.223 novos casos em 24 horas. Segundo Ministério da Saúde, 868.372 pessoas se recuperaram e 607.535 estão em acompanhamento.

OMS pede integração dos esforços contra covid-19 no Brasil

Países mais atingidos devem acordar para a realidade, diz Michael Ryan. "Nunca é tarde demais em uma epidemia para assumir o controle." Entidade volta a recomendar o uso de máscaras de proteção.

Lava Jato denuncia José Serra por lavagem de dinheiroMinistério Público Federal acusa senador de ter recebido pagamentos indevidos da Odebrecht através de contas no exterior. Verônica Serra, filha do político, também é denunciada.

Brasil teria seis vezes mais infectados que o notificado

Pesquisa sugere haver um alto índice de subnotificação de casos de covid-19 no país, que já é o segundo no mundo em número de óbitos e infecções. Contágio está crescendo mais entre os pobres, negros e indígenas.

O peso da Justiça sobre a vida de presidiários durante a pandemia

Apesar do alto risco de contágio pelo coronavírus em presídios, STF e juízes vêm contrariando recomendação do CNJ para a revisão de certas prisões. Casos de covid-19 no sistema prisional mais que dobraram em um mês.

ALEMANHA

Parlamento alemão aprova abandono da energia a carvão até 2038

Legislação que prevê fechamento escalonado das usinas até o fim da próxima década, além de compensações para trabalhadores afetados e operadoras, é parte da estratégia do governo para zerar emissões de CO2 até 2050.

"Parem de usar desodorante", pede companhia de transporte de Berlim

Campanha satírica dos transportes públicos da capital alemã nas redes sociais prega que medida é a única forma de fazer passageiros usarem máscara de forma correta: cobrindo o nariz.