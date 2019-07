As principais notícias do dia 03/07/2019

Dez razões para amar Heidelberg

Show de luzes

O show de fogos em meados do ano atrai milhares de visitantes nos meses do verão europeu. Já várias horas antes do começo do espetáculo, as pessoas ocupam os gramados ao longo do rio. E quando o Castelo de Heidelberg é iluminado pelos fogos de artifício durante a noite, a cidade faz jus à fama de destino favorito dos românticos.

Autoria: Kerstin Schmidt (rw)